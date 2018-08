Formula 1 | Gp del Belgio | la diretta della gara sul circuito di Spa-Francorchamps

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Belgio 2018 : pole position per Hamilton. La delusione della Rossa : Griglia di partenza Formula 1 Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: Hamilton trova la pole position, Vettel è secondo. Seconda fila per Force India.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:21:00 GMT)

Formula 1 live oggi Gp del Belgio in diretta tv e streaming : Dopo quasi un mese dall’ultimo Gran Premio torna il Mondiale di Formula 1. Domenica 26 agosto si disputa infatti il Gp del Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps, con semaforo verde alle 15.10. La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky, solo per gli abbonati alla piattaforma satellitare. La differita sarà invece trasmessa in chiaro su TV8 alle 21. La diretta streaming sarà garantita dall’app SkyGO su tablet, pc e ...

Milano. Da mercoledì 29 agosto il festival della Formula 1 alla Darsena : Quest’anno, per la prima volta in assoluto, il mondo della Formula 1 sarà protagonista nel cuore di Milano, quarta città

Formula 1 - GP Belgio : dal fallimento alla seconda fila - lo strano weekend della Force India : Dalle stalle alle stelle. Un weekend sull'altalena per la Force India. Una parte di nome di una scuderia, che è rimasta intaccata, al contrario del main sponsor che, nel giro di poche ore, è cambiato ...

Formula 1 - GP Belgio : la guida del pilota per Spa-Francorchamps : Quello di Spa-Francorchamps è uno dei circuiti tra i meno impegnativi per i freni: in totale si usano in un giro 8 volte per un totale di 13 secondi. Si viaggia a gas aperto per il 70% del tracciato. —...