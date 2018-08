For Whom the Bell Tolls | le ultime parole di John McCain sul suo

huffingtonpost

(Di domenica 26 agosto 2018) Un eroe del Vietnam divenuto uno dei politici più rappresentativi della storia politica Usa contemporanea.è morto a 81 anni, ma a modo suo. Non ha voluto perdere questa battaglia, lui che è stato prigioniero per più di cinque anni ad Hanoi: ha accettato il suo destino, un tumore al cervello scoperto nel 2017, per poi decidere di interrompere il trattamento medico a cui si era sottoposto in modo tale da "morire alle sue condizioni", come raccontato dai suoi familiari.I never met. Nor did I ever vote for him or agree with all his politics. I do have one connection beyond name...I have been to his prison cell in Hanoi where he was kept in solitary confinement for more than two of his five and a half years as a prisoner of war. His own words of his final departure from this life, below, speak the heaviness he surely carried from within ...