Fontana di Trevi | tuffo sincro misto all' indietro di una coppia americana Scatta multa di

Roma - ancora bagni nella Fontana di Trevi : multa da 900 euro per una coppia di turisti : Il tuffo nella celebre fontana della Capitale è costato caro a due turisti statunitensi. In precedenza era stato fermato e...

Roma - turisti immergono i piedi a Fontana di Trevi e Piazza Venezia - multa da 450 euro e denuncia per villipendio : Una turista egiziana di 29 anni è stata fermata nella notte e multata per aver immerso i piedi nella Fontana di Trevi. Per la ragazza è scattata la sanzione di 450 euro. Poco dopo gli agenti in ...