Fondo | Pellegrino e Laurent nel fondo | Rodigari e Vittozzi nel biathlon sono i vincitori

Sci di Fondo – Palio delle Contrade e 1K Shot : Pellegrino e Wierer guidano gli azzurri : Venerdì 24 agosto spettacolo a Livigno con il Palio delle Contrade e la 1K Shot . Pellegrino e Wierer guidano la colonia italiana A Livigno (SO) fervono i lavori per allestire la pista che venerdì 24 agosto ospiterà in pieno centro il Palio delle Contrade e la 1K Shot con i campioni del Fondo e del biathlon. In paese è già posizionato da ieri sera il gatto battipista, oggi si analizzeranno gli ultimi dettagli tecnici prima di stendere ...

Fondo : Spettacolo a Livigno con il Palio delle Contrade e la 1K Shot. Pellegrino e Wierer guidano la colonia italiana : Vi saranno pure testimonial di Livigno nello sport come Giulio Molinari, che ha già il biglietto in tasca per il Mondiale di triathlon a Kona, e con tutta probabilità anche Sara Dossena, che sta ...

Sci di Fondo - tre azzurri parteciperanno al BlinkFestivalen in Norvegia : in gara anche Federico Pellegrino : Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani e Dominik Windisch al via del BlinkFestivalen in Norvegia Sono tre gli italiani al via del BlinkFestivalen che si svolge fra Lyseboth e Sandnes, in Norvegia, dove va in scena l’ormai abituale appuntamento con i protagonisti dei circuiti di sci di fondo e biathlon. In programma quattro giorni di competizioni, che partono mercoledì 1 agosto con la 60 km in tecnica classica, alla quale ...