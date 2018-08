Fiorentina in vantaggio! Gol pazzesco di Milenkovic | un missile sotto l’incrocio

sportfair

: Vantaggio Fiorentina! La sblocca Milenkovic! Fiorentina 1?? - 0?? Chievo Verona #FiorentinaChievo #SerieATIM - SerieA : Vantaggio Fiorentina! La sblocca Milenkovic! Fiorentina 1?? - 0?? Chievo Verona #FiorentinaChievo #SerieATIM - ghevinc : Vai in vantaggio Ti metti in controllo e va bene. Quello che non va bene è che ti chiudi con 80 minuti di partita.… - eudamone_ : RT @SerieA: Vantaggio Fiorentina! La sblocca Milenkovic! Fiorentina 1?? - 0?? Chievo Verona #FiorentinaChievo #SerieATIM -

(Di domenica 26 agosto 2018) Nikolaporta in vantaggio lacon un gol da paura: rete pazzesca da 25 metri che fa impazzire il Franchi Lapassa in vantaggio sul Chievo grazie al super gol di Nikola. Il terzino della Viola firma una rete pazzesca, calciando al volo, di controbalzo, da 25 metri: unche sorprende il portiere del Chievo e si infilal’incrocio dei pali. What a goal by #!!!#chievo pic.twitter.com/y5ASvGcjPg — JuveGrit (@JuveGrit) 26 agosto 2018 L'articoloinGoldi: unl’incrocio, impazzisce il Franchi VIDEO SPORTFAIR.