FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA XXIV - Bambini e ragazzi al cinema

Festival del Cinema di Venezia 2018 - il FILM incompiuto di Orson Welles incassa già un premio : C’è un premio già assegnato dalla Mostra del Cinema di Venezia. Ed è un premio speciale per una miriade di motivi: perché si premia un montatore, Bob Murawski (The Hurt Locker, Spider-Man, L’armata delle tenebre, Il grande e potente Oz), perché è un film rimasto incompiuto di un regista incommensurabile, Orson Welles. Murawski riceverà il riconoscimento venerdì 31 agosto alle ore 14 in Sala Grande (Palazzo del Cinema), prima della ...

NAPOLI FILM FESTIVAL 20 - Tra tre giorni scade il bando per partecipare alle Videoclip Sessions : ... fatte da videomaker, registi, truccatori, scenografi, montatori, stylist, sono nate in tutto il paese e il processo promozionale, discografico e distributivo degli spettacoli dal vivo non posso fare ...

Interamente dedicata a Monica Vitti la seconda tappa della 7^ edizione dell’International Tour FILM FESTIVAL a Montalto di Castro : Montalto di Castro (VT) Sabato 25 Agosto Ore 20:30: Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo Nell’ambito della settima edizione dell’International Tour Film Festival, sabato 25 agosto allo Spazio Cinema Alfredo Bini a Montalto di Castro (VT) omaggio all’indimenticabile attrice Monica Vitti con la proiezione del Film Monica Vitti – L’attrice che nacque due volte regia di Donatella Baglivo,una produzione Ciak2000 ...

Villammare FILM FESTIVAL - dal 24 al 30 agosto : tutti gli ospiti : Sette giorni di proiezioni, oltre 120 corti in mostra, 6 lungometraggi, più di trenta ospiti di rilievo, tanta musica ed anteprime. La XVII edizione del Villammare Film Festival entra in gran spolvero ...

Alberto De Venezia vince il Jury Award all’Amsterdam International FILMmaker Festival : Alberto De Venezia (tra i più giovani produttori e distributori in Italia) ha vinto il premio della giuria all’Amsterdam International Filmmaker Festival of World Cinema come miglior produttore per il docufilm “Pasolini e la Terza Generazione”, il documentario diretto da Andrea Natale e prodotto da De Venezia per Ipnotica Produzioni ha visto ritirare l’ambito premio dal regista insieme con Chiara Ferrara alias Alba Kia montatrice e artista che ...

ONIROS FILM AWARDS - Nella Top 100 Best Reviewed Festivals : ... "Terminator", "Alien": un artista poliedrico che è stato e sarà ancora di grande ispirazione per creativi e sognatori di tutto il mondo ". Durante la cerimonia, condotta dall'attore e stuntman ...

MAGIC ALPS - In concorso al The Wrap's Shortlist FILM Festival : ... uno dei più prestigiosi magazine di Hollywood, che seleziona i 12 cortometraggi che nell'ultimo anno hanno vinto più premi e sono stati presentati nei Festival più importanti del mondo. Una rarità ...

La Guarimba FILM FESTIVAL è tutto quello che ti serve : ... dall'altro ci sono gli abitanti di un paesino calabrese che, in alcune circostanze, sentono messo in discussione il loro posto nel mondo, le loro sicurezze e, in un certo senso, le loro catene. ...

Al festival di Locarno vince un FILM contro le schiavitù del presente : Il Pardo d’oro è stato vinto da A land imagined del regista Yeo Siew Hua, un esempio di cinema onirico e concreto insieme. Leggi

FESTIVAL DI VENEZIA 2018/ I FILM da non perdere e i favoriti per il Leone d'oro : FESTIVAL di VENEZIA 2018, i film da non perdere e i favoriti per la vittoria da The Favourite di Yorgos Lanthimos a Suspiria rivistato da Guadagnino.

GROSSETO parco della Maremma Diciassettesima edizione per il Clorofilla FILM FESTIVAL - promosso da Legambiente. : Prima delle proiezioni al tramonto, in un uliveto utilizzato senza allestimenti scenici, in programma presentazioni di libri, musica e spettacoli di teatro. Tra gli ospiti il cantautore Pino Marino ...

EDERA FILM FESTIVAL I - I vincitori : La narrazione visiva di Carla Simón si manifesta attraverso una serie di scene che seguono non tanto un copione già previsto, quanto l'esplorazione del mondo che la protagonista compie momento per ...