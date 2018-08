Figlio illegittimo con la colf | ora Donald trema

ilgiornale

: RT @LambiaseTiziana: #tg3 notizie dal mondo: #Trump forse ha avuto un figlio illegittimo con una cameriera e Putin ha licenziato l'assis… - Serotino : RT @LambiaseTiziana: #tg3 notizie dal mondo: #Trump forse ha avuto un figlio illegittimo con una cameriera e Putin ha licenziato l'assis… - marino29b : RT @LambiaseTiziana: #tg3 notizie dal mondo: #Trump forse ha avuto un figlio illegittimo con una cameriera e Putin ha licenziato l'assis… - RobertHolzer : RT @annaguaita: Il 'figlio' illegittimo di #Trump potrebbe essere in realtà una 'figlia'. Lo diceva Ronan Farrow sul New Yorker: 'When I… -

(Di domenica 26 agosto 2018) Un passo dopo l'altro, il muro di silenzio - profumatamente pagato a suon di dollari - sugli scandali sessuali diTrump sta crollando. Così, dopo l'annuncio che l'ex amico del presidente e amministratore del gruppo editoriale che pubblica il National Enquirer David Pecker ha ottenuto l'immunità in cambio di informazioni su notizie "soffocate" relative a pornostar e modelle pagate per tacere sui loro incontri intimi con Trump, ora è la volta di un'altra storiella piccante e imbarazzante per l'inquilino della Casa Bianca. La racconterà una persona umile ma bene informata, un ex portiere della Trump Tower di New York.Dino Sajudin, così si chiama questo signore, aveva firmato nel 2015 un contratto del valore di 30mila dollari con l'Ami (American Media Inc, la società che pubblica il National Enquirer) per cederle i diritti esclusivi sulla storia - di cui si è cominciato a sapere ...