leggo

: Fidanzatino eroe: salva la sua ragazza 17enne dallo stupro in spiaggia a Castellaneta - Bgroup_Guide : Fidanzatino eroe: salva la sua ragazza 17enne dallo stupro in spiaggia a Castellaneta -

(Di domenica 26 agosto 2018): mette in fuga l'assalitore della suadi 17 anni colpendolo con una bottiglia di vetro sulla testa. Un gesto estremo probabilmente dettato dalla disperazione, perché il marocchino 31enne era pronto a stuprare la monirenne conosciuta sulladi, in provincia di Taranto.La ragazzina era stata sopraffatta, di lì a pochi secondi la violenza sessuale sarebbe stata consumata. L'ennesima di quest'estate. Ma ilnon ha potuto resistere a quqanto stava per subìre la sua, così ha afferrato la bottiglia eed è riusciton ad evitare il peggio per sé e per lagià sotto choc. I carabinieri hanno poi rintracciato lo stupratore, che è andato a farsi medicare in ospedale. Aveva già precedenti per il reato di violenza sessuale.