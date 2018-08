FIDANZATI PER CONVENIENZA Su Rai 1 il film con Vanessa Marcill oggi | 26 agosto 2018

Michael Terlizzi ha preso una sbandata per una 'vip' FIDANZATIssima : Michael è il figlio di Franco Terlizzi, il "non vip" che ha partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi spianando la strada al figlio nel mondo dello spettacolo, riuscendoci: è bastata un'...

Frontale a Rodi - FIDANZATI veronesi perdono la vita su un quad : In lutto il mondo veronese delle corse. La notizia è infatti rimbalzata anche sui social dove in molti hanno ricordato i fidanzati con dolore. Un amico di gara scrive: «Quante volte ho visto la luce ...

RODI - INCIDENTE COL QUAD : MORTI FIDANZATI VERONESI/ Ultime notizie - cordoglio per l’ex pilota rally Verzini : INCIDENTE con QUAD a RODI: pilota di rally muore con la compagna. Ultime notizie, scomparso Paolo Verzini e la fidanzata mentre stavano girando l'isola(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 13:10:00 GMT)

Duplice omicidio Chirignago - ergastolo a Stefano Perale/ Narcotizzò e uccise coppia FIDANZATI - lei era incinta : Duplice omicidio Chirignago: Stefano Perale condannato all'ergastolo. Narcotizzò ed uccise giovane coppia di fidanzati: lei, della quale si era invaghito, era incinta al quinto mese.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti non sono FIDANZATI : i due si sarebbero visti per lavoro : Tra i gossip di questa calda estate italiana vi è anche quello riguardante Barbara D'Urso e il possibile flirt con Alberto Mezzetti, il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello in onda su Canale 5. Durante le scorse settimane si è molto parlato di un avvicinamento sospetto tra i due, complici anche una serie di dichiarazioni rilasciate da Alberto e da alcuni avvistamenti 'strani' sul profilo social di Barbara D'Urso. A quanto pare, ...

TEMPTATION ISLAND 2018/ Non solo critiche per i FIDANZATI : Francesco "salvato" dal pubblico : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e gossip: Rafaela e Andrea saranno i prossimi a lasciare il programma? È crisi per loro e per Ida e Riccardo...(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:42:00 GMT)

CRISTINA BUCCINO E STEFANO DE MARTINO FIDANZATI?/ "Cosa fai per sentirti al top? Sesso in piedi...." : CRISTINA BUCCINO e STEFANO De MARTINO sono FIDANZATI? Dopo lo scoop del settimanale Chi, sui social, tutto tace anche se il ballerino risponde alle domande dei fans.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:40:00 GMT)