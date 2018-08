: Nuoto paralimpico, Europei 2018: grandissimo successo per il gruppo sportivo Fiamme Oro Polizia di Stato. Questi so… - carlosibilia : Nuoto paralimpico, Europei 2018: grandissimo successo per il gruppo sportivo Fiamme Oro Polizia di Stato. Questi so… - emergenzavvf : #Prato, in fiamme il tetto di un’abitazione. I #vigilidelfuoco spengono l’#incendio ed evitano il coinvolgimento de… - CyberNewsH24 : #Fiamme in casa a Palermo: morto 74enne -

Un palermitano di 74 anni ènell' incendio divampato nella sua abitazione di. Lesi sarebbero sprigionate per un cortocircuito. La vittima e sua moglie erano riusciti a mettersi in salvo Poi l'uomo è rientrato per prendere alcuni oggetti e non è più uscito. Sono intervenuti i Vigili delfuoco che hanno spento le. Indaga la polizia. Probabilmente l'uomo ha perso i sensi dopo aver respirato il fumo che aveva invaso l'appartamento.(Di domenica 26 agosto 2018)