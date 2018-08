“Ferrari più veloce” | le dichiarazioni di Wolff sanno di resa | in vista di Monza però la

sportfair

: Grande Seb, e adesso ci vediamo più volentieri a Monza! @Ferrari #Ferrari #GpBelgio - zazzatweet : Grande Seb, e adesso ci vediamo più volentieri a Monza! @Ferrari #Ferrari #GpBelgio - SkySportF1 : Zampata di #Seb ?? Il tedesco è il più veloce nelle #FP3 ???? Due #Ferrari davanti a tutti ???? #Vandoorne - #Bottas, il… - repubblica : Ferrari 488 Pista Spider, la più potente di sempre [news aggiornata alle 13:15] -

(Di domenica 26 agosto 2018) Vettel domina il Gp di Spa e la Mercedes resta a guardare: nel post gara Totoè costretto ad ammettere l’apparente superiorità della Ferrari Di ritorno dalle vacanze estive, il Gp del Belgio ha regalato ai fan della Ferrari uno splendido successo per il quale poter sorridere. La Ferrari di Vettel ha dominato sul circuito di Spa, impedendo alla Mercedes di Hamilton qualsiasi possibile tentativo di rimonta. Una superiorità apparsa evidente, per l’intero arco della corsa. Nel post gara il manager delle ‘Frecce d’Argento’, Toto, ha ammesso come la Ferrari sia più veloce della Mercedes, elencando anche altri ‘vantaggi’ della scuderia di Maranello. Indisarà battaglia: “dai dati GPS abbiamo visto che la power unit Ferrari è più potente, ma non è solo questo il loro vantaggio. Hanno una migliore trazione, una grande ...