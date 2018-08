Ferrari 488 Pista Spider | iperscoperta

Ferrari 488 - La Pista Spider debutta a Pebble Beach : Per presentare la nuova 488 Pista Spider la Ferrari non poteva che scegliere le coste della California. Il mercato statunitense, infatti, è da sempre il luogo dove vengono maggiormente apprezzate le sportive en plein air di Maranello: da qui la scelta di portare al debutto cinquantesima aperta della sua storia proprio al Concorso dEleganza di Pebble Beach. 720 CV en plein air. Come da tradizione, iniziata nel 2010, dopo la Scuderia Spider 16M e ...

Ferrari Challenge : debutto della nuova 488 a Brno : Il Ferrari Challenge Europe affronta questo weekend il quinto round della stagione tornando in Repubblica Ceca da dove manca dal 2014. Si tratta quindi del debutto della nuova 488 Challenge su una delle piste più belle e impegnative d’Europa, con i suoi cambi di pendenza, i suoi curvoni e le due accelerazioni da brivido. Tre […] L'articolo Ferrari Challenge: debutto della nuova 488 a Brno sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...