Ferrari 488 - La Pista Spider debutta a Pebble Beach

(Di domenica 26 agosto 2018) Per presentare la nuova 488lanon poteva che scegliere le coste della California. Il mercato statunitense, infatti, è da sempre il luogo dove vengono maggiormente apprezzate le sportive en plein air di Maranello: da qui la scelta di portare al debutto cinquantesima aperta della sua storia proprio al Concorso dEleganza di. 720 CV en plein air. Come da tradizione, iniziata nel 2010, dopo la Scuderia16M e la 458 Speciale A, anche la 488si è trasformata in, diventando, di fatto, la open top con il miglior rapporto peso/potenza dellintera storia di Maranello: solo 1,92 kg/CV. Ciò è stato reso possibile dalladozione dello stesso V8 biturbo della sorella con tetto fisso: il 3.9 litri, vincitore per tre anni consecutivi del premio International Engine of the Year, è lotto cilindri più potente mai realizzato a Maranello e dispone di 720 ...