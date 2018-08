Federico Rossi difende Paola Di Benedetto dagli insulti | Commenti irrispettosi e

Paola Di Benedetto difesa da Federico Rossi : “Mi sembra assurdo!” : Federico Rossi difende ancora Paola dagli insulti delle fan La relazione tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi non è stata accettata pienamente dalle fan del cantante, le quali ogni giorno commentano in modo esasperato le foto del loro beniamino, ricoprendo di insulti e frecciate l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. L’ultima foto caricata dal ragazzo è stata l’ennesima prova: Federico ha voluto mostrarsi alle sue fan ...

BENJI E FEDE/ Federico Rossi e Paola Di Benedetto in vacanza : amore a gonfie vele! Foto (Battiti Live 2018) : BENJI e FEDE, il pubblico continua ad adorare il duo che torna sul palcoscenico. Chi pensava di vedere un lento declino finita la sorpresa della novità si sbagliava. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 22:00:00 GMT)

Paola Di Benedetto e Federico Rossi/ Dopo Santorini - relax in montagna. La foto che fa impazzire l’ex naufraga : Paola Di Benedetto e Federico Rossi si trovano in montagna per una nuova vacanza insieme. Nonostante la coppia abbia ricevuto molte critiche, sembra vero amore(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 09:35:00 GMT)

Paola Di Benedetto : ecco la foto di Federico Rossi che la fa impazzire : Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede ancora in vacanza insieme: la foto di lui che fa impazzire lei L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Paola Di Benedetto e il cantante del duo Benji e Fede Federico Rossi, per l’appunto meglio conosciuto come Fede, sono ormai una coppia di fatto e non si […] L'articolo Paola Di Benedetto: ecco la foto di Federico Rossi che la fa impazzire proviene da Gossip e Tv.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi non si nascondono più - la coppia in love a Santorini [VIDEO] : Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno iniziato una frequentazione che pare andare a gonfie vele: l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi insieme al cantante a Santorini Tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi è scoppiato l’amore. Dopo le voci di gossip che nei mesi scorsi si sono rincorse e che li volevano insieme, la coppia conferma la frequentazione sui social. Tra video e scatti reciproci, i due si immortalano insieme a ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede insieme a Santorini : Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede sono in vacanza insieme a Santorini Nessuna foto pubblicata insieme, ma dai loro post e dalle loro storie su Instagram è più che chiaro che Paola Di Benedetto e Federico Rossi si trovano in vacanza insieme. Santorini è una delle mete più ambite dell’estate ed […] L'articolo Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede insieme a Santorini proviene da Gossip e Tv.

Paola di Benedetto e Francesco Monte - incontro segreto?/ La risposta : "Curatevi!". E Federico Rossi... : Paola di Benedetto e Francesco Monte si sono visti di nascosto durante la trasferta di Madre Natura in Puglia? L'immaginazione supera la realtà e la naufraga risponde sui social(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:29:00 GMT)

FRANCESCO MONTE DIFENDE PAOLA DI BENEDETTO/ Con Federico Rossi solo per business? "Basta viaggi mentali" : FRANCESCO MONTE si racconta a Uomini e donne Magazine e si dice pronto ad avere la rivincita che aspetta da mesi ormai, l'occasione giusta arriverà con Il Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:00:00 GMT)

Paola di Benedetto e Federico Rossi fidanzati/ Fan contro la coppia ma Gabriele Parpiglia dice basta! : E alla fine la coppia dell'estate potrebbe proprio quella formata da Paola di Benedetto e Federico Rossi fidanzati ma non tutti i fan sono favorevoli, a loro risponde Gabriele Parpiglia(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Paola Di Benedetto e Federico Rossi stanno insieme/ Foto : anche Benji conferma la storia e difende l’amico : Paola Di Benedetto e Federico Rossi stanno insieme! La coppia non conferma il gossip sui social mostrandosi separata, ma il silenzio per i fans equivale a...(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:58:00 GMT)

GOSSIP/ Paola Di Benedetto conferma il flirt con Federico Rossi : 'Non ci nascondiamo più' : Io e Fede ci siamo conosciuti sui social network e ora non ci nascondiamo più- queste le parole con cui Paola di Benedetto ha confermato al giornale di GOSSIP 'Chi' la sua frequentazione con il cantante Federico Rossi. Dopo alcuni giorni in cui tutti i siti hanno parlato dello scambio di messaggi affettuosi su Instagram tra i due ragazzi, Madre Natura ha scelto di confidare alla rivista scandalistica tutta la verita' sul flirt che è nato con ...

Bacio tra Paola di Benedetto e Federico Rossi : "Non ci nascondiamo". (foto e video) : E Bacio fu. Solo poche ore fa navigavamo fra le indiscrezioni che riguardavano Paola di Benedetto e Federico Rossi, ma ora le cose si fanno sul serio. Sul settimanale Chi spuntano le foto in cui l'ex madre natura di Ciao Darwin e Federico Rossi del duo Benji e Fede, scherzano, si abbracciano e si baciano. Ormai è ufficiale, la frequentazione tra i due non avviene più all'oscuro, tra i sorrisi ammiccanti dei commenti nei social, ma alla ...

Un nuovo amore per Federico Rossi di Benji e Fede? Le prime foto in dolce compagnia : Arriva un nuovo amore per Federico Rossi di Benji e Fede. Il giovane artista è stato immortalato in compagnia di Paola Di Benedetto, nota per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi e per le sue storie d'amore naufragate con Francesco Monte e Matteo Gentili, con la quale avrebbe condiviso dei momenti speciali. A testimoniare della neonata storia d'amore è il settimanale Chi, che pubblica le prime foto della coppia e delle relative ...