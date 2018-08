Federica Pellegrini festeggia 30 anni a Jesolo | pool party e cena con famiglia e amici

Federica Pellegrini - 30 anni col botto! Il party di compleanno è scatenato [VIDEO] : Federica Pellegrini festeggia (in ritardo) i suoi 30 anni: la festa di compleanno della Divina è in piscina con tantissimi amici Federica Pellegrini dopo aver festeggiato il suo compleanno durante gli Europei di Glasgow insieme alle sue colleghe di piscina, celebra i suoi 30 anni con una festa in piscina caratterizzata dai gonfiabili e da abiti bianchi. Il party è scatenato, tra gli invitati spicca la presenza di Giovanni ...

Federica Pellegrini - vacanze ‘scatenate’ a Formentera : mare - sole e relax per la Divina [GALLERY] : Federica Pellegrini e le sue vacanze a Formentera, la Divina si diverte insieme alle amiche e colleghe di piscina sull’isola spagnola Federica Pellegrini in questi giorni su Instagram mostra le sue vacanze a Formentera. La Divina, dopo la delusione agli Europei di Glasgow 2018, in cui non ha rimediato neanche una medaglia, si gode l’estate, il sole ed il mare. Proprio come fece l’anno scorso insieme alle sue colleghe di ...

Federica Pellegrini mostra il lato b a Formentera : "Scusate - ma è la tradizione" : Federica Pellegrini non è riuscita a conquistare nemmeno una medaglia agli Europei disputati a Glasgow e senza dubbio è stata una grande delusione vista la sua immensa classe. Il fenomeno di Mirano non è riuscita a confermarsi su alti livelli e non ha incrementato il suo bottino di medaglie in una competizione in cui negli anni ha vinto la bellezza di quindici medaglie: sette d'oro, quattro d'argento e quattro di bronzo. Anche agli Europei in ...

Federica Pellegrini - ultimo giorno di vacanza : 'Scusate - ma è la tradizione...' : fenomenale parata di lati B : Uno sexy-humor inatteso, quello di Federica Pellegrini su Instagram . Celebrando il suo ultimo giorno di vacanze al mare, la nuotatrice, come aveva già fatto l'anno scorso, ha postato uno scatto sul ...

Federica Pellegrini single a Formentera : La nuotatrice è in vacanza con le amiche, mentre l'ex si gode la sua prima estate con Giorgia Palmas

Fenomeno Quadarella : 'Io e Federica Pellegrini siamo amiche. Paragoni? Devo vincere quanto lei' : Parole di Simona Quadarella che si è raccontata in un'intervista a Sport Week, il settimanale di Gazzetta dello Sport, dopo essere rientrata dai trionfali Europei: la Reginetta di Glasgow ha vinto l'...

Nuoto - Simona Quadarella : “Vorrei essere più forte di Katie Ledecky! Paragoni con Federica Pellegrini? Devo vincere quanto lei…” : “Nel Nuoto vorrei essere più forte di Katie Ledecky, la vedo un po’ dura ma non si sa mai“. Parole di Simona Quadarella che si è raccontata in un’intervista a Sport Week, il settimanale di Gazzetta dello Sport, dopo essere rientrata dai trionfali Europei: la Reginetta di Glasgow ha vinto l’oro su 400-800-1500 stile libero e in ambito mondiale proverà a duellare con il fenomeno statunitense. Sono tante le speranze ...

Nuoto - Federica Pellegrini e il piano per Tokyo 2020 : solo divertimento e nessuna ambizione? : Il progetto sulla velocità non convince e il ritorno ai 200 sl è quello che vorrebbero tutti, anche se il resto del mondo non sta fermo e le atlete capaci di nuotare 1'54' sono numerose. E allora che ...

Nuoto - Federica Pellegrini e il piano per Tokyo 2020 : solo divertimento e nessuna ambizione? : Gli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow hanno chiuso i battenti e il bilancio della spedizione italiana è a dir poco trionfale: 22 medaglie, miglioramenti cronometrici sostanziali e gruppo delle “nuove proposte” ricco di elementi giovani e meno giovani, che hanno tanta voglia di emergere e di dimostrare di essere all’altezza della situazione. Una rassegna in cui il tridente offensivo, sposando una terminologia calcistica, non ha ...

Nuoto - Simona Quadarella : “Io come Federica Pellegrini? Sono all’inizio e voglio continuare a vincere” : Campionessa d’Europa, campionessa d’Europa, campionessa d’Europa. Simona Quadarella è entrata nella storia dello sport italiano realizzando una tripletta 400-800-1500 stile libero che nessun rappresentante del Bel Paese in vasca, a livello europeo, aveva mai realizzato. L’atleta romana invece ce l’ha fatta, facendo propria anche una gara, i 400 stile libero, con un miglioramento cronometrico sostanziale: da 4’05?68 al 4’03?35. Una prova ...

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini a secco di medaglie dopo 12 anni. Urge un ritorno ai 200 sl per tornare competitiva : Ammettiamolo, un po’ ce lo aspettavamo. Nella trionfale spedizione italiana del Nuoto agli Europei 2018 di Glasgow, all’insegna del nuovo che avanza e del record di medaglie ottenute (22), quattro in più di Debrecen 2012, Federica Pellegrini non partecipa alla festa attivamente, a secco di podi in questa rassegna continentale. Un dato statistico rilevante che non accadeva da 12 anni: gli Europei erano quelli di Budapest 2006. In ...

Nuoto – Europei 2018 : Federica Pellegrini nella top five dei 100 sl - l’oro alla svedese Sjoestroem : Federica Pellegrini non va a medaglia nella finale dei 100 stile libero agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 Federica Pellegrini, dopo essersi qualificata per la finale dei 100 stile libero agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 con l’ultimo tempo utile, ha concluso la finale con il tempo di 54”04 ed in quinta posizione, piazzandosi dietro la giovanissima Anderson. L’oro della finale femminile va alla favorita svedese ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella bis d’ORO - Zofkova che sorpresa! In finale Scozzoli e Federica Pellegrini : Quinta giornata di gare che va in archivio al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow, sede delle gare del Nuoto in piscina di questi Europei 2018. Le emozioni non sono certo mancate ed andiamo a raccontare quanto avvenuto in vasca. 1500 stile libero donne (finale) Una vittoria da campionessa, una vittoria da Simona Quadarella. La romana concede il bis e dopo l’oro degli 800 stile libero, si prende anche i 1500 sl in modo ...