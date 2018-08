Federer non si nasconde | “vincere gli US Open significa molto per me Scorsa edizione? Ho

Roger Federer : "Spero che non venga mai introdotto il coaching nell'ATP" : Penso che il tennis sia uno di quegli sport in cui risulta essenziale capire da soli cosa fare durante le partite. Puoi dare un'occhiata al tuo allenatore per essere più rilassato e per riceve ...

Us Open : Federer - non sono il favorito : ANSA, - ROMA, 23 AGO - "sono ottimista nonostante la sconfitta in finale a Cincinnati: posso sperare in un exploit. Ma i favoriti sono Nadal e Djokovic''. così Roger Federer in una intervista al ...

Sincerità o pretattica? Roger Federer ammette : “ecco perchè non sono favorito per gli US Open” : Dopo la sconfitta a Cincinnati, Roger Federer non crede di essere il favorito per il successo agli US Open: il ‘Re’ è sincero o si tratta solo di pretattica? La sconfitta di Cincinnati ha minato le certezze di Roger Federer o si tratta solo di pretattica? Le dichiarazioni fatte dallo svizzero ad una settimana dagli US Open hanno messo in allarme i fan: Federer si è tolto dal lotto dei favoriti, ponendosi un gradino più in basso ...

ATP Cincinnati – Federer durissimo dopo la sconfitta in finale : “è stato orribile - non voglio nemmeno sapere perchè…” : Federer molto deluso dopo la sconfitta nella finale dell’ATP di Cincinnati rimediata contro Novak Djokovic: toni molto duri nella conferenza stampa post partita Roger Federer non sembra aver preso bene la sconfitta nel torneo ATP di Cincinnati rimediata ieri notte contro Novak Djokovic. Nella conferenza stampa post match, il tennista svizzero ha esternato tutta la sua frustrazione per il ko in finale: “oggi non è stato ...

Novak Djokovic : 'Federer non al meglio. Uno dei momenti più speciali' : Mi fanno giocare il mio miglior tennis, mi fanno migliorare e mi hanno fatto pensare a cosa dovevo fare per poter essere il miglior giocatore del mondo'. .

Federer e il tabù dell’omosessualità nel tennis : “essere gay non è un male. Pronto a sostenere chiunque farà coming out” : Roger Federer ha affrontato con la sua proverbiale eleganza la scottante tematica dell’omosessualità nel tennis: il tennista svizzero ha invitato a fare coming out qualsiasi collega, offrendogli i proprio supporto Rispondendo alle domande dei media a Cincinnati, Roger Federer si è trovato a dover affrontare una delle tematiche più scottanti riguardanti il mondo dello sport in generale, ed in particolare quello del tennis: ...

Atp Cincinnati – Goffin non ce la fa - Federer in finale contro Djokovic dopo il ritiro del belga : Roger Federer vola in finale al torneo Atp di Cincinnati dopo il ritiro di David Goffin, il belga si è ritirato durante l’intervallo del primo set Sarà Roger Federer contro Novak Djokovic la finale del torneo Atp sul cemento di Cincinnati. Il Master 1000 dell’Ohio dopo aver visto approdare in finale il serbo, vede giungere nel match conclusivo del torneo anche il tennista numero due al mondo. Lo svizzero, dopo un primo set ...

L’umiltà di Zverev : “a Federer non interessa se vinco Washington - starà bevendo latte di mucca. Ma agli US Open…” : Alexander Zverev resta umile nonostante il successo a Washington e la piazza numero 3 consolidata con successo: il talentino tedesco punta agli US Open per impensierire Federer e Nadal Nonostante abbia vinto l’ATP di Washington per il secondo anno di fila, Alexander Zverev è consapevole di avere ancora molta strada da fare per meritarsi il titolo di ‘top player’. Nonostante in molti, visto la sua 3ª piazza nel ranking, lo ...

Critica durissima di Wilander a Federer : “non ha le palle! Vorrei sapere come farebbe a battere Nadal se…” : Mats Wilander Critica duramente Roger Federer: l’ex tennista mette in discussione ‘il coraggio’ del campione svizzero dopo la rinuncia sistematica a giocare la stagione su terra Solitamente Roger Federer è abituato a ricevere tanti elogi e pochissime critiche, ma quando esse arrivano fanno davvero rumore. A destare scalpore sono state le dichiarazioni di Mats Wilander, che un po’ di tempo fa aveva detto ...

Todd Martin non ha dubbi : “Federer e Nadal hanno vinto tanto solo per l’assenza di Djokovic” : Il dominio di Federer e Nadal negli ultimi Slam è dovuto all’assenza di Djokovic? Todd Martin ne è convinto e Wimbledon ne sarebbe la prova Negli ultimi mesi il mondo del tennis, particolarmente i tornei più importanti, sono stati monopolizzati dal duo Nadal–Federer. Da inizio 2017, i primi due tennisti del ranking si sono divisi praticamente ogni Slam, con il solo Novak Djokovic a spezzarne il dominio a Wimbledon. L’ex ...

Scherma - Paolo Pizzo : “La condizione non è ottimale ma io ci provo. Mi ispiro a Roger Federer” : Domani prenderanno il via i Mondiali di Scherma a Wuxi. C’è grande attesa per l’Italia, che vuole riscattare un Europeo che l’ha vista subire il sorpasso nel medagliere dalla Russia. La squadra azzurra si presenta in terra cinese con grandi ambizioni e con la volontà di riprendersi il ruolo di miglior nazione al mondo, proprio come era successo nella passata stagione a Lipsia. Nella spada si rivedrà in pedana Paolo Pizzo. Il ...

L’arbitro Pascal Maria ammette : “giocatore più difficile da arbitrare? Non è Fognini - ma Federer… e Nadal” : L’arbitro Pascal Maria spiazza tutti: nonostante gli alterchi passati con Fognini, l’azzurro non è un tennista difficile da arbitrare. I problemi nascono con Federer e Nadal Ormai ritiratosi, l’ex arbitro Pascal Maria è rimasto nella memoria di tutti gli appassionati di tennis per la storica finale di Wimbledon 2008. Per i tifosi italiani anche per i continui alterchi con Fabio Fogni. Eppure, al contrario di come potrebbe ...

Wimbledon – Effetto Federer anche sulla finale : Roger non c’è - crollano i prezzi dei biglietti : Roger Federer, favorito per la vittoria di Wimbledon, è stato eliminato ai quarti: i prezzi dei biglietti per la finale sono crollati Dopo 2 lunghe settimane di spettacolo, nel pomeriggio di oggi Wimbledon avrà la sua naturale conclusione. Dopo aver assistito ieri alla vittoria di Angelique Kerber nella finale femminile, quest’oggi sul centrale si sfideranno Novak Djokovic e Kevin Anderson per eleggere il campione maschile dei ...

Boris Becker non le manda a dire : “Federer? Il suo 2017 favorito dagli infortuni di Djokovic e Murray. Senza di loro…” : Le vittorie ottenute da Roger Federer negli ultimi 18 mesi sono state agevolate dagli infortuni di Djokovic e Murray? L’analisi di Boris Becker La sconfitta nei quarti di finale di Wimbledon sembra aver compromesso la stagione di Roger Federer. Il campione svizzero si era preparato a dovere per lo Slam britannico, saltando per il secondo anno di fila la stagione sul rosso e il Roland Garros. Obiettivo fallito: un Kevin Anderson in ...