Febbre del Nilo | diciottenne infettata in Polesine Continua l' allarme per il Virus West

La Febbre del Nilo - adesso fa paura anche in Italia : ... di particolare importanza in questo senso sono gli uccelli migratori responsabili della diffusione del virus nel mondo.

Epidemia Febbre del Nilo in Italia : molte le vittime in varie Regioni : Si tratta ormai di una vera e propria Epidemia quella della cosiddetta “febbre del Nilo”. In molte Regioni del nord Italia si cominciano a contare i primi morti; tra queste, l’Emilia Romagna e il Veneto. In corso in Italia un’Epidemia di West Nile, ovvero la febbre del Nilo Denominato West Nile, questo virus starebbe spopolando in molte Regioni del nord Italia. In Emilia Romagna per la prima volta si registrano le prime ...

Febbre del Nilo - epidemia si allarga : nuova vittima in Lombardia : Il virus della Febbre del Nilo 'ringrazia' l'alternanza di piogge e caldo torrido, perfetto per la proliferazione delle zanzare, e continua a contagiare persone in tuta Europa, con...

Febbre del Nilo - gravi ma stazionari i due anziani colpiti nell'Oristanese - Sardiniapost.it : Restano gravi, ma stazionarie le condizioni dei due anziani, un ottantenne di Tramatza ricoverato a Sassari e un settantaduenne di Terralba ricoverato a Oristano, colpiti dalla Febbre del Nilo ...

Febbre del Nilo - epidemia si allarga : nuova vittima a Mantova : Il virus della Febbre del Nilo 'ringrazià l'alternanza di piogge e caldo torrido, perfetto per la proliferazione delle zanzare, e continua a contagiare persone in tuta Europa, con l'Italia fra i paesi ...

Italia - Ecco quante persone ha ucciso la Febbre del Nilo : S ono 255 i casi confermati di persone colpite dal West Nile Virus, ossia la Febbre del Nilo. Di questi 10 sono morti . I numeri sono contenuti nel bollettino pubblicato dall' Istituto Superiore di ...

Febbre del Nilo quarto caso a Legnago : nuova disinfestazione/ Ultime notizie : record di contagi dal 2012 : Virus West Nile, quarto caso a Legnago: nuova disinfestazione. Ultime notizie: infettata una giovane donna in maniera lieve, non è in pericolo di vita(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 16:39:00 GMT)