Fanno il bagno nella Fontana di Trevi | multa da 900 euro

Roma - turisti Fanno il bagno nudi nella fontana dell'Altare della Patria : Il caldo dà alla testa, soprattutto quando mancano educazione e buone maniere. E quello che è successo ieri pomeriggio nella fontana dell'Altare della Patria , a Roma , ne è la conferma. Un gruppo di ragazzi, infatti, per rinfrescarsi un po' ha pensato bene di farsi un bel bagno nella storica fontana di Piazza Venezia. La scena - purtroppo - è già vista e rivista, ma non per questo è giustificabile. Anzi. I tre ragazzi che hanno deciso di buttarsi ...

Non sanno nuotare - 200 bengalesi Fanno il bagno : salvati da catena umana : catena umana per riuscire a salvare un gruppo di turisti bengalesi che sono scesi in mare per un bagno. Tutto normale, se non fosse che non sapevano nuotare.Erano arrivati in 210 con tre pullman partiti da Arezzo sulla spiaggia di Tirrenia, a Pisa e, incuranti della bandiera rossa issata, hanno pensato bene di rinfrescarsi in acqua. Hanno sfidato le onde, il mare mosso e la bandiera che indicava il pericolo. Alcuni di loro si sono addirittura ...