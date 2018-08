Facebook | agli utenti gay apparivano pubblicità di terapie per diventare etero

Facebook : “Nessun indice di credibilità per gli utenti. Il Washington Post ha sbagliato” : Il social network contesta l’articolo del quotidiano statunitense. Avrebbe male interpretato le parole di Tessa Lyons che per conto dell’azienda di Mark Zuckerberg si occupa di disinformazione e fake news. L’indice di affidabilità in realtà esisterebbe, ma non è centralizzato,...

“Nessun indice della credibilità per gli utenti Facebook. Il Washington Post ha sbagliato” : Il social network contesta l’articolo del quotidiano statunitense. Avrebbe male interpretato le parole di Tessa Lyons che per conto dell’azienda di Mark Zuckerberg si occupa di disinformazione fake news. L’indice di affidabilità in realtà esisterebbe, ma non è centralizzato,...

CHRISTIAN SMERAGLIULO E LOREN SARTORI SCOMPARSI IN SPAGNA/ Ultime notizie : genitori su Facebook - "Aiutateci" : Due giovani di Busto Arsizio SCOMPARSI in SPAGNA: percorrevano il Cammino di Santiago de Compostela. Le Ultime notizie: sono CHRISTIAN Smeragliuolo e LOREN SARTORI(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:49:00 GMT)

Fake news - Facebook dà i voti agli utenti per misurarne la credibilità : Il social assegna un punteggio da 0 a 1 per riflettere la loro credibilità e reputazione. Secondo il Washington Post, che ne ha dato notizia, questo meccanismo si inserisce nella lotta contro le Fake news e contro le entità social dalle cattive intenzioni. Sulla falsariga della...

Taglio pensioni - Repubblica attacca Di Maio sul profilo Facebook : 'Donne danneggiate' : E' botta e risposta tra il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e Repubblica sulla questione del Taglio delle pensioni d'oro. Il quotidiano si è sentito tirato in ballo nel post di Di Maio di ieri, 13 agosto 2018, in merito a false interpretazioni delle intenzioni del Governo Conte sulla riforma delle pensioni e sui tagli agli assegni a partire dai 4 mila euro mensili pubblicando, anche sul proprio sito, il progetto di legge a ...

Cooperare o morire. Facebook smentisce minaccia fatta agli editori : Fanno parte del mondo vecchio e non c'è possibilità di ritorno a esso". Si tratta, riferisce Nieman Lab, di una cosa non da poco visto che "traffic and referrals" erano la cosa che Facebook aveva da ...

Terremoto Indonesia - arrivano le scuse di Facebook per le imbarazzanti vignette apparse per sbaglio sui profili delle persone colpite : Facebook si è scusata per il fatto che alcuni messaggi sul terribile Terremoto in Indonesia siano stati accompagnati da confetti e palloncini, alcune delle ‘emoj’ più popolari. Lo riporta il sito internet della Bbc. Domenica, una scossa di magnitudo 6,9 sulla scala Richter ha colpito l’isola di Lombok e ucciso oltre 130 persone. Molti iscritti Indonesiani hanno scritto messaggi utilizzando la parola “selamat”, che a ...

Unicredit dice addio a Facebook : "Tagliamo i rapporti per questioni morali" : Unicredit interrompe i rapporti commerciali con Facebook: l'annuncio giunge dallo stesso CEO del gruppo bancario, Jean Pierre Mustier. Unicredit, dunque, ha posto fine a tutte le sue campagne pubblicitarie e informative attraverso il social network di Mark Zuckerberg, affermando che le motivazioni di questa scelta sono esclusivamente di carattere morale.Il gruppo, infatti, ha valutato che il comportamento di Facebook si è rivelato essere ...

Rubens contro Facebook : la battaglia dei nudi artistici : 'Il 20% dei post su Facebook che abbiamo dedicato ai maestri dell'arte fiamminga non ha potuto raggiungere il nostro pubblico nel mondo', lamenta Tama d'Haen, portavoce dell'Ente del Turismo delle ...

Facebook si prepara a personalizzare la barra di navigazione in base agli utenti : Pare che Facebook si stia preparando a personalizzare la barra di navigazione della sua applicazione con le icone in base a quanto ritiene necessario L'articolo Facebook si prepara a personalizzare la barra di navigazione in base agli utenti proviene da TuttoAndroid.

Alex Jones - Facebook e YouTube bloccano re delle fake news/ Al via la battaglia contro razzismo e complottismo : Diffusione di video incitanti all'odio razziale e politico: il fondatore del sito InfoWars Alex Jones è stato bloccato per un mese sia da YouTube che da Facebook, ecco perché(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 12:10:00 GMT)

Zuckerberg - gaffe sull'Olocausto : "Facebook non censura chi sbaglia - anche se nega lo sterminio" : Insorge la comunità ebraica. Poi la precisazione: "Il nostro obiettivo è impedire che le fake news si diffondano e facciano danni"

Migranti - pagina dei Sentinelli di Milano rimossa da Facebook. In migliaia agli amministratori del social : “Riapritela” : La pagina dei Sentinelli di Milano è stata rimossa da Facebook per quasi 24 ore ed è stata riaperta solo dopo migliaia di segnalazioni da parte degli utenti. La denuncia era arrivata nella tarda serata di martedì dal portavoce del movimento Luca Paladini, spiegando che “probabilmente oggi siamo stati segnalati per aver postato l’immagine del bambino e della donna annegati” e recuperati dalla Proactiva Open Arms. Nel corso della ...

Vitalizi - l’annuncio di Di Maio su Facebook : “Abbiamo abolito i vitalizi agli ex parlamentari. Soldi tolti ai privilegiati” : Subito dopo l’abolizione dei vitalizi agli ex parlamentari, approvato dall’ufficio di presidenza della Camera, il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha postato un video su Facebook in cui ha dato la notizia: “Ci dicevano che era impossibile farlo, ma non era così. Ora taglio alle pensioni d’oro“. L'articolo vitalizi, l’annuncio di Di Maio su Facebook: “Abbiamo abolito i ...