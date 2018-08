F1 | Vettel vince Gp Belgio davanti a Hamilton e Verstappen

F1 - Sebastian Vettel : “Vogliamo fare qualcosa di speciale a Monza”; Kimi Raikkonen : “Abbiamo una macchina per vincere” : Il weekend del GP d’Italia a Monza, 14° round del Mondiale di Formula Uno 2018, sta per entrare nel vivo. Tuttavia, questa settimana che culminerà nella gara sul tracciato brianzolo ha in sé tanti eventi da contorno, per far vivere agli appassionati, specialmente ai tifosi della Ferrari, emozioni speciali. Una serie di iniziative che vanno a comporre lo spettacolo del F.1 Milan Festival 2018, in Darsena (zona navigli a Milano). ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Sebastian Vettel e Lewis Hamilton - due campioni agli antipodi. Chi vincerà? : Il conto alla rovescia sta per terminare. Il Tempio della velocità è pronto per ospitare il quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno e la sfida tra Ferrari e Mercedes è decisamente serrata. Sono 17 le lunghezze che separano Sebastian Vettel da Lewis Hamilton, in vetta alla graduatoria riservata ai piloti. L’animo del tedesco ha ripreso vigore dopo il successo di Spa (Belgio), sverniciando l’avversario lungo il ...

F1 - Gp del Belgio : Vettel domina e vince a Spa davanti a Hamilton : Il Gran premio del Belgio è di Sebastian Vettel. Dopo una partenza thrilling, il pilota tedesco attacca subito Lewis Hamilton, gli arriva vicinissimo alla curva dell’Eau Rouge e lo supera nel rettilineo successivo. ...

GP Belgio - è trionfo Ferrari : Vettel vince davanti alle Mercedes : Sebastian Vettel domina e vince con la Ferrari il Gp del Belgio, conquista la 52/a vittoria in carriera, la quinta stagionale, e ad una settimana da Monza riapre con forza la sfida per il titolo...

Gp Belgio - vince Vettel su Hamilton. Raikkonen costretto al ritiro : Roma, 26 ago., askanews, - Torna alla vittoria la Ferrari che mancava al successo dal Gp di Gran Bretagna. Lo fa nel Gp del Belgio, quello amato da Schumacher, tredicesima prova del mondiale di F1 su ...

F1 - Gp del Belgio : Vettel domina e vince a Spa davanti a Hamilton : Sebastian Vettel vince il GP del Belgio davanti a Lewis Hamilton. Il Ferrarista partito in prima fila dalla seconda posizione è scattato al via in testa ed ha dominato per tutta la gara. Terzo Max ...

F1 : Vettel vince Gp Belgio davanti a Hamilton e Verstappen : Sebastian Vettel su Ferrari vince il Gran premio di Spa in Belgio davanti a Lewis Hamilton su Mercedes, Max Verstappen su Red Bull e Valtteri Bottas sull'altra Mercedes. Uscito perchè la sua monoposto è stata danneggiata in un incidente in cui e' stato coinvolto Kimi Raikkonen con l'altra Ferrari. Per il tedesco è la 48esima vittoria, di cui 13 con la 'rossa'.

F1 - GP Belgio 2018 : Sebastian Vettel vince e tiene acceso il Mondiale! Ferrari autoritaria - Hamilton sconfitto. Out Raikkonen : Uno strepitoso Sebastian Vettel ha vinto il GP del Belgio 2018, tredicesima tappa del Mondiale F1. La gara di Spa-Francorchamps rappresentava uno snodo cruciale dell’intera stagione, il tedesco della Ferrari è riuscito a conquistare il successo in faccia a Lewis Hamilton e ha recuperato parte dello svantaggio in classifica generale: il teutonico ora si trova a 17 punti di distacco dal Campione del Mondo in carica, settimana prossima la ...

Sebastian Vettel : “Ho tutto per vincere come Schumacher” : «Non sono una celebrità, sono solo uno sportivo. E ne sono orgoglioso». Sebastian Vettel ribadisce la sua diversità, in pista e fuori, da Lewis Hamilton. Senza mai citare l’avversario, racconta del suo essere antidivo, dell’idiosincrasia verso i social media, della tabella per recuperare i 24 punti di ritardo in classifica, del nuovo motore che deb...

Sebastian Vettel : "Ho tutto per vincere come Schumacher" : La Formula 1 riparte a Spa dopo la sosta estiva. Il pilota tedesco deve recuperare 24 punti al leader Hamilton: 'Non c'è nulla che la Ferrari non sia in grado di fare' Intervista «Non sono una ...

F.1 Vettel : "Non penso a Schumacher - ma a far vincere la Ferrari" : Sebastian Vettel nel week end, in Belgio, riprende la rincorsa ad Hamilton, che lo precede di 24 punti in classifica. Solco importante, ma il tedesco ha a disposizione una Ferrari competitiva con cui ...

F1 Ferrari - Vettel : «Voglio aiutare la squadra a vincere - non guardo Schumacher» : TORINO - Dopo la pausa estiva, alla vigilia della ripresa del Mondiale di Formula 1 con il weekend di Spa, Sebastian Vettel ha concesso un'intervista a Formula1.com in cui ha parlato della sua ...

Vettel - il piano per battere il rivale Hamilton e vincere il mondiale F1 piloti : Condividi su Facebook Condividi su Twitter > > > > Chi sarà il campione del mondo piloti F1 2018? L'attuale classifica mondiale piloti , dopo i 12 Gran Premio sin qui disputati, vede Lewis Hamilton in prima posizione con 213 punti seguito da Sebastina Vettel , 189, , Kimi ...

Ungheria : vince Hamilton - 2° Vettel - 3° Raikkonen - Bottas penalizzato di 10' : Oggi il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, partirà dal primo posto in griglia e Bottas dal secondo. Terzo Kimi Raikkonen con la Ferrari, quarto Sebastian Vettel. Verstappen con la Red Bull ...