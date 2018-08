F1 – Vettel fa sua la gara di Spa | la nuova classifica piloti dopo il Gp del Belgio

F1 - Villeneuve bacchetta Vettel : “per colpa sua Raikkonen ha perso la posizione su Bottas” : L’ex campione del mondo canadese ha bacchettato il comportamento di Vettel in Germania, accusandolo di aver causato la rimonta di Bottas su Raikkonen Piovono critiche su Sebastian Vettel, l’ultima arriva da Jacques Villeneuve, ex campione del mondo di Formula 1 e adesso commentatore per Sky Sport. Photo4/LaPresse Il canadese ha analizzato la gara del tedesco sul circuito di Hockenheim, accusandolo di aver cagionato la rimonta ...

F1 - Gp Germania : Vettel ko a casa sua - Hamilton vince e vola a +17 - Motori : Si era detto pessimista il campione del mondo che però dopo 8 giri era già ottavo, poi sesto dopo aver superato Sainz e Hulkenberg, poi quinto e apparentemente rassegnato quando era stato richiamato ...

Formula 1 - GP Germania : Vettel e il giro perfetto in qualifica per sognare nella sua Hockenheim : Tu chiamale, se vuoi, emozioni. Cantava Battisti con regia di Mogol, una regia che a Hockenheim hanno scritto Vettel e la Ferrari e che il tedesco avrebbe sicuramente cantato conoscendone i versi e le ...

F1 – Vettel da urlo a casa sua! In Germania Seb beffa Bottas : sua la pole di Hockenheim : Sebastian Vettel in pole position davanti al suo pubblico ad Hockenheim: il tedesco della Ferrari beffa Bottas inQ3 Un sabato incredibile, oggi ad Hockenheim: dopo le terze libere di questa mattina, sotto la pioggia, i piloti della F1 sono tornati in pista per le qualifiche del Gp di Germania. In Q1 subito un clamoroso colpo di scena: un problema alla monoposto di Lewis Hamilton ha costretto il britannico a dire addio alle qualifiche ad ...

Silverstone diventa… Redstone - capolavoro di Vettel in Gran Bretagna : Hamilton battuto a casa sua! : Il pilota tedesco vince il Gp di Silverstone, centrando il cinquantunesimo successo in carriera come Alain Prost. Sul podio anche Hamilton e Raikkonen Sette anni dopo, la Ferrari torna a vincere il Gp d’Inghilterra. capolavoro di Sebastian Vettel, il pilota tedesco vince la 51ª gara in carriera, precedendo sul traguardo un Lewis Hamilton indiavolato. Photo4 / LaPresse Il britannico, colpito al via da Raikkonen, si rende autore di una ...

Formula 1 - Gp Silverstone : qualifiche in diretta. Vettel sfida Hamilton a casa sua : Alle ore 15 scattano le qualifiche che stabiliranno la griglia di partenza del Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna che si terrà domenica alle 15.10. L'articolo Formula 1, Gp Silverstone: qualifiche in diretta. Vettel sfida Hamilton a casa sua proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula 1 - GP Gran Bretagna : Hamilton difende la Mercedes - Vettel la sua leadership : Al titolo ci credono entrambi. Nonostante sbavature e ritiri. E ovviamente, presentandosi davanti ai suoi fans, ci crede ancora più fortemente Lewis Hamilton anche se in Austria ha appena collezionato ...

F1 - Sainz e la manovra under investigation di Vettel : “la colpa non è sua - ma del muretto Ferrari” : Il pilota della Renault ha parlato dell’episodio che lo ha visto protagonista con Vettel, esprimendo il proprio parere sulla vicenda Un terzo posto ancora da valutare, sulla testa di Vettel infatti pende l’investigazione aperta dai commissari di gara per il comportamento tenuto in Q2, quando il tedesco ha ostacolato Carlos Sainz. Sulla questione è intervenuto proprio il pilota spagnolo, scagionando parzialmente il collega della ...

Vettel-Bottas : figuriamoci se Lauda non dice la sua! : L’incidente al via del GP di Francia l’abbiamo visto tutti, quindi inutile descriverlo di nuovo. A fine gara Vettel è andato a chiedere scusa a Bottas e nelle dichiarazioni ai media ha ammesso la sua responsabilità, giudicando quindi equi i 5 secondi di penalità che ha dovuto scontare prima di effettuare l’ultimo pitstop. Ma Niki […] L'articolo Vettel-Bottas: figuriamoci se Lauda non dice la sua! sembra essere il primo ...