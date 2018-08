F1 – Vettel esalta il nuovo motore Ferrari ma resta con i piedi per terra | “vantaggio

sportfair

(Di domenica 26 agosto 2018) Sebastianildella suadopo il successo a Spa, macon iper: per le prossime gare ci sarà da combattere Unastrepitosa vince il Gp di Belgio grazie alla grande pzione di Sebastian. Il pilota tedesco, in conferenza stampa, ilmontato sulla sua monoposto ma è consapevole che la battaglia con la Mercedes durerà fino alla fine del Mondiale: “ilè stato molto importante per la gara qui, per la settimana prossima a Monza, ma anche per le ultime gare. Ilè migliore, è importante fare step in avanti, in gara è stato molto vicino con la Mercedes, specialmente con il primo spint. È stato importante alla prima curva ma anche dopo il primo giro. Ho sorpassato Lewis, poi ho amministrato la gara ed è stato un po’ più facile. Lewis non ha attaccato. È una bella vittoria ...