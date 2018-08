F1 | Vettel è una freccia a Spa | il sorpasso su Hamilton alle prime curve è da infarto!

F1 - GP Belgio 2018 : Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono pronti per conquistare e Spa e una fetta di titolo : Hamilton contro Vettel, sulla pista più bella del mondo. Non ci rimane che gustarci l'evento che, ad occhio e croce, potrebbe davvero lasciare il segno nella storia, recente e meno, della Formula Uno.

Gp Belgio - Vettel deluso : 'Forse potevo dare di più - ma abbiamo il passo per fare una grande gara' : 'Avevamo il passo per la pole position ma non lo sapremo mai, peccato'. Così Sebastian Vettel, deluso dal risultato delle qualifiche, pesantemente condizionate da un acquazzone poco prima della Q3 che ...

Sebastian Vettel - GP Belgio 2018 : “Una buona giornata - possiamo migliorare. La power unit nuova? Presto per dire com’è” : Sebastian Vettel si è distinto durante le prove libere del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è tornato in pista dopo la pausa estiva e ha avuto modo di mettersi in luce realizzando il miglior tempo nella prima sessione e brillando sul passo gara nella seconda. Il tedesco può sperare in un risultato estremamente positivo sul tracciato di Spa e guarda con fiducia al prosieguo del weekend come traspare dalle ...

F1 - GP Belgio 2018 : Lewis Hamilton - il pilota perfetto. In fuga nel Mondiale con una Mercedes inferiore. Stravinto (finora) il duello con Vettel : E finalmente si ricomincia. Ci eravamo lasciati in Ungheria, sul circuito dell’Hungaroring, dove Lewis Hamilton aveva completato l’opera, dopo la magica pole sotto la pioggia, mettendo in scena una tanto noiosa quanto perfetta esibizione. Per Lewis è arrivata così la quinta vittoria stagionale che ha rafforzato la propria leadership nella classifica generale. Il vantaggio dell’alfiere della Mercedes è cresciuto a 24 punti nei ...

F1 - Vettel come Schumacher? Il pilota della Ferrari dà una risposta (sincera) all’importante quesito : Sebastian Vettel sfata il paragone con Michael Schumacher e parla della sua carriera in Ferrari ricca di obiettivi ambiziosi Al ritorno dalle vacanze ed in attesa di affrontare un weekend impegnativo, Sabastian Vettel rilascia un’interessante intervista a Formula1.com. Al sito ufficiale dello sport di cui è protagonista, il tedesco della Ferrari svela particolari importanti della sua carriera, in cui un ruolo importante hanno gli ...

F1 – Seb - che riflessi! Vettel in conferenza stampa spiazza Hamilton con… una mosca [VIDEO] : Sebastian Vettel e la mosca in conferenza stampa: il tedesco della Ferrari spiazza Lewis Hamilton, che divertimento all’Hungaroring Tante emozioni ieri al Gp d’Ungheria: Lewis Hamilton ha conquistato una preziosissima vittoria, che gli permette di andare in vacanza con un ottimo gap in classifica piloti. Non male le Ferrari di Vettel e Raikkonen, entrambi sul podio, alle spalle del britannico della Mercedes. Tra penalizzazioni, ...

Formula 1 - GP Ungheria : Vettel stupisce Hamilton e prende al volo una mosca : Quelli con qualche anno in più sul groppone se lo ricorderanno il maestro Kesuke Miyagi , tra i protagonisti di Karate Kid , tetralogia di metà anni Ottanta in cui un giovanissimo americano diventa ...

F1 - tutti gli errori stagionali di Sebastian Vettel. Così il Mondiale diventa una chimera : Quella che sembrava dover essere una festa, è diventata una disfatta. Sebastian Vettel si avviava a sfatare il tabù Hockenheim e a vincere per la prima volta davanti ai suoi tifosi, ma non aveva fatto i conti con la pioggia, che ha rovinato i piani suoi e della Ferrari. L’acqua scesa copiosa su un tratto del tracciato ha stravolto la gara e generato una confusione dal quale Seb è uscito malconcio. Sono stati minuti concitati, tra chi ha ...

F1 - ordine d’arrivo GP Germania 2018 : risultato e classifica. Lewis Hamilton vince dopo una grande rimonta. Vettel fuori - Bottas e Raikkonen sul podio : Emozioni a non finire nel GP di Germania di F1. Nella seconda parte di gara è arrivata la pioggia a scombinare i piani e a farne le spese è stato Sebastian Vettel, finito contro le barriere, lasciando strada a Lewis Hamilton, autore di una rimonta pazzesca dalla 14esima posizione e vincitore, anche con un pizzico di fortuna. Sul podio con lui Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. ordine D’ARRIVO DEL GP DI Germania DI F1 1. Lewis Hamilton 2. ...

F1 - GP Germania 2018 : Sebastian Vettel e la Ferrari puntano al successo sfruttando la “gentilezza” sulle gomme. Hamilton proverà la rimonta con una sola sosta? : Oggi è il grande giorno del GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito di Hockenheim prepariamoci a vivere una gara di grandi emozioni in cui tutto potrà accadere e tutto potrà cambiare.-- La Ferrari e Sebastian Vettel partiranno dalla pole position. E’ la quinta partenza dalla piazzola numero uno per Seb e la Rossa in questo 2018. La dimostrazione che il mito del “bottone magico” di casa Mercedes è stato ...

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ Pole Vettel con una Ferrari super in Germania - disastro Hamilton : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1: la Pole position sul circuito di Hockenheim è di Sebastian Vettel che brucia Valtteri Bottas. Terzo Raikkonen, flop di Hamilton: sarà solo quattordicesimo(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 23:20:00 GMT)

F1 - GP Germania 2018 : Sebastian Vettel - una pole con dedica. Lewis Hamilton mette le mani avanti ma… : Sensazioni particolari. E’ questa l’espressione ricorrente in questo weekend in Germania, sul mitico tracciato di Hockenheim, in casa Ferrari. Sebastian Vettel, su una pista su cui non ha mai vinto, potrebbe esibirsi per l’ultima volta davanti al proprio pubblico. I soldi per il GP teutonico non ci sono, nonostante il pienone di quest’oggi e la Germania potrebbe perdere ancora una volta l’appuntamento iridato. E ...