F1 – Verstappen si prende il 3° posto a Spa | “ho fatto il massimo | oltre le aspettative

F1 – Scintille e dispetti - Ricciardo e Verstappen ai ferri corti : la Red Bull pronta ad un sorprendente scambio : La situazione in casa Red Bull si fa sempre più ingestibile, per questo motivo i vertici del team stanno pensando ad uno scambio Sainz-Ricciardo con la Renault La situazione in casa Red Bull si fa sempre più critica, sfociando a volte in situazioni incresciose e difficili da gestire come quella avvenuta durante le qualifiche del Gp d’Austria. Ricciardo che fa i capricci per avere la scia e Verstappen che si impunta perché tocca a ...