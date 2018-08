F1 | Ricciardo out a Spa | il Gp del Belgio è un disastro per l’australiano

sportfair

(Di domenica 26 agosto 2018) Danielsi ritira dal Gp del, il pilota australiano della Red Bull incappa in una gara sfortunata dopo la firma del contratto con Renault Durante le vacanze estive della Formula Uno, a sorpresa, la Renault ha annunciato la firma con Daniel. Il pilota australiano, dopo i dissidi con la Red Bull, ha deciso di cambiare team e di dare inizio ad una nuova avventura. Il primo Gran Premio, che vedeconsapevole dell’addio a fine stagione al team inglese, finisce con un ritiro per Daniel. Dopo uno stop ai box ai primi giri della gara, l’australiano ha difficoltà a rimontare. A metà della competizioneparcheggia la sua vettura e si arrende, è il quinto ritiro stagionale per il pilota della Red Bull.L'articolo F1,out a Spa: il Gp delè unper l’australiano SPORTFAIR.