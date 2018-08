F1 – Raikkonen sfortunato a Spa | primo giro disastroso per il ferrarista VIDEO

sportfair

: @toMMilanello Raikkonen é sfortunato. Raikkonen è penalizzato. Sfortunato e penalizzato. Penalizzato e sfortunato. - Mr_Daniele_1 : @toMMilanello Raikkonen é sfortunato. Raikkonen è penalizzato. Sfortunato e penalizzato. Penalizzato e sfortunato. - f1_news24IT : F1 Belgio, Raikkonen sfortunato: «Rimasto senza benzina» -

(Di domenica 26 agosto 2018) Inizio di gara amaro per Kimia Spa Francorchamps: subito una foratura per il finlandese della Ferrari in Belgio Una partenza clamorosa, pochi minuti fa, sul circuito di Spa-Francorchamps, per il Gp del Belgio, valido per il 13° appuntamento della stagione 2018 di F1. Subito un incredibile incidente per Fernando Alonso (QUI LE INCREDIBILI IMMAGINI), che ha costretto i commissari a far entrare in pista la safety car. Se Sebastian Vettel è stato autore di un sorpasso incredibile (QUI IL) su Lewis Hamilton, Kimiè stato colpito dalla sfortuna : il finlandese della Ferrari è stato protagonista di un contatto con una monoposto Haas che gli ha causato la foratura di una gomma.è subito tornato ai box per la sostituzione dello pneumatico, ma la Ferrari conferma anche qualche danneggiamento a fondo, che però non sembra troppo grave. WAT EEN CHAOS ...