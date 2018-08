F1 – Kimi Raikkonen deluso dopo il ritiro a Spa | “macchina troppo danneggiata Preservare

Kimi Raikkonen - GP Belgio 2018 : “Non avevo benzina per gli ultimi giri - che sfortuna. Ma la gara sarà diversa…” : Kimi Raikkonen era uno dei favoriti per la conquista della pole position nel GP del Belgio 2018 ma la pioggia ha rovinato i piani del finlandese nel Q3. Il pilota della Ferrari è stato costretto a rientrare ai box quando mancavano ancora più di due minuti alla bandiera a scacchi e così è stato sorpassato da diversi avversari, accontentandosi soltanto della sesta posizione sulla griglia di partenza della gara di domani. L’amarezza dello ...

F1 – Raikkonen torna prima ai box - Kimi e quell’errore ‘fatale’ durante le qualifiche di Spa : “ecco cosa è successo” : Kimi Raikkonen spiega l’errore, che l’ha condannato alla sesta posizione in griglia, durante le qualifiche del Gp del Belgio All’Università della Formula Uno la pioggia rende particolarmente frizzanti le qualifiche. Le difficoltà di adattamento alla nuova situazione di bagnato premiano l’ultimo giro di Lewis Hamilton, che meglio di tutti ha interpretato le condizioni meteo ed ha reagito prontamente alla sua ...

Kimi Raikkonen - GP Belgio 2018 : “Molto bene - ma è solo venerdì. Power unit nuova? Non guidavo da tre settimane…” : Kimi Raikkonen è stato assoluto protagonista delle prove libere del GP del Belgio 2018 siglando il miglior tempo assoluto di giornata. Il finlandese ha brillato nella sessione pomeridiana, interpretando al meglio il circuito di Spa in particolar modo con le gomme supersoft. Il pilota della Ferrari può seriamente ambire a un risultato di prestigio sul tracciato delle Ardenne, lo scandinavo potrebbe dover lottare anche con il compagno di squadra ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Kimi Raikkonen il migliore davanti alle Mercedes : Kimi Raikkonen ha siglato il miglior tempo in assoluto della prima giornata di prove libere valide per il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari chiude davanti a tutti in 1:43.355 precedendo le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, la Red Bull di Max Verstappen e l’altra rossa di Sebastian Vettel. La classifica combinata dei tempi delle prove libere 1 e 2 coincide con la FP2 visto che nel pomeriggio si ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 2. Ferrari davanti alla Mercedes con Kimi Raikkonen! Sebastian Vettel super sul passo gara : C’è ancora una Ferrari davanti a tutti dopo le prove libere 2 del GP del Belgio. È quella di Kimi Raikkonen, che nel pomeriggio di Spa è stato il più veloce in 1’43″355. Un tempo che conferma una volta di più le qualità della SF71H, confermatasi la vettura più performante sul giro secco anche nella seconda sessione. Il tempo di Raikkonen è stato più veloce di circa un secondo rispetto a quello stabilito in mattinata da ...

F1 - GP Belgio 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Kimi Raikkonen al comando - Vettel quinto : la Ferrari risponde : Kimi Raikkonen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha piazzato un eccellente 1:43.355, precedendo Lewis Hamilton di due decimi, Valtteri Bottas di mezzo secondi, Max Verstappen e Sebastian Vettel di sette decimi. Il tedesco al volante della Rossa ha però incantato sul passo gara, si preannuncia un weekend davvero infuocato a Spa. Di seguito la classifica dei tempi ...

F1 Gp Belgio – Concluse le Fp2 a Spa : Kimi Raikkonen davanti a tutti - perde terreno Vettel [TEMPI] : Kimi Raikkonen termina in prima posizione le Fp2 del Gp di Belgio: il ferrarista chiude davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas sul tracciato di Spa Dopo 26 giorni di meritata vacanza, ritorna lo spettacolo della F1. I piloti tornano in pista per un’altra, attesissima, gara del Mondiale di Formula 1, per il tredicesimo appuntamento in calendario. Dopo il GP d’Ungheria, si resta in Europa, precisamente in Belgio sul tracciato di Spa ...

Kimi Raikkonen - GP Belgio : “Bello tornare dopo un po’ di riposo - le vacanze non durano mai abbastanza” : Kimi Raikkonen ama particolarmente il circuito di Spa-Francorchamps dove nel weekend si correrà il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il Circus torna a essere protagonista dopo le vacanze estive, i piloti hanno potuto ricaricare le pile e tutti sono particolarmente motivati a fare bene sul tracciato delle Ardenne, in particolar modo il finlandese che oggi ha parlato durante la diretta sulla pagina Facebook della Ferrari: “Le ...

F1 – La vita spericolata di Kimi Raikkonen : dal passaggio allo scanner in aeroporto alla dislessia nel libro del finlandese : Libri Raikkonen si racconta nel suo “Tuntematon Kimi Raikkonen”: un libro ricco di aneddoti che lasciano a bocca aperta Pausa estiva importante per Kimi Raikkonen: il finlandese della Ferrari ha presentato infatti il suo “Tuntematon Kimi Raikkonen”, ovvero il “Kimi Raikkonen segreto”. Un libro dove il pilota della “Rossa” si racconta a 360°, svelando anche dettagli più privati e intimi, come ...

F1 - Kimi Raikkonen presenta la sua biografia : tra dislessia - alcol e party infiniti. Il pilota si racconta a viso aperto : Kimi Raikkonen ha deciso di raccontare alcuni dei suoi segreti più intimi nell’autobiografia “Kimi Tuntematon” (“Kimi segreto”) che ha elaborato con l’aiuto dello scrittore Kari Hotakainen che per mesi ha frequentato il pilota della Ferrari riuscendo a catturare delle confessioni molto interessanti sulla sua vita. L’opera è stata presentata pochi giorni fa a Helsinki e il Campione del Mondo 2007 ha ...

F1 - GP Belgio 2018 : Kimi Raikkonen e la magia di Spa. Una delle (poche) piste che esaltano il finlandese : Su questa pista ha centrato 4 vittorie (alle spalle solo di Ayrton Senna con 5 e Michael Schumacher con 6) e cinque podi in totale dimostrando di essere davvero a suo agio sulla pista delle Ardenne. Kimi Raikkonen a Spa Francorchamps sa sempre dare il proprio meglio, ed è il luogo del suo ultimo successo con i colori della Ferrari nell’ormai lontano 2009. Un tracciato speciale, in un modo o nell’altro, per il finlandese, che sta ...

F1 - Mondiale 2019 : Kimi Raikkonen merita il rinnovo in Ferrari? Nelle ultime cinque gare il finlandese sempre a podio : Manca una settimana al ritorno del Mondiale di Formula Uno 2018 e lo scenario sarà quello di Spa-Francorchamps (Belgio), uno dei tracciati preferiti dal pilota della Ferrari Kimi Raikkonen, sul quale ha ottenuto l’ultima vittoria con la Rossa nel 2009. Parliamo di una vita fa e il finlandese correrà sulla pista delle Ardenne con la convinzione di far bene, visti gli ultimi risultati. Il nordico, infatti, vanta 17 punti in più rispetto alla ...