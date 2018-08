F1 | GP Italia Monza 2018 | programma | orari e tv Appuntamento in Brianza il 2 settembre

F1 - GP Italia 2018 : prevendite in calo a Monza. Sticchi Damiani : “Il passivo attuale non è sostenibile” : Non si sorride a Monza guardando le prevendite del prossimo GP d’Italia (2 settembre), quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. I dati in calo rispetto all’anno scorso sono ascrivibili alla classifica attuale del campionato: Lewis Hamilton (Mercedes) davanti a tutti, con 24 lunghezze di vantaggio su Sebastian Vettel. La doppietta del britannico (Germania-Ungheria) ha avuto effetti nefasti non solo ...

Coppa Italia 2018-2019 : giocato il primo turno - tutti i risultati e il tabellone. Out Alessandria - passano Monza e Vicenza : Oggi si è disputato il primo turno della Coppa Italia 2018-2019 a cui hanno partecipato formazioni di Serie C e D. Le 18 vincitrici si sono così qualificate al secondo turno dove entrano in tabellone anche le squadre di Serie B. Si gioca sempre su partita secca, le 8 teste di serie (Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio, Milan, Atalana, Fiorentina) entreranno in gioco soltanto agli ottavi di finale. Spicca la sconfitta dell’Alessandria che ...

morto Sergio Marchionne - difensore del Gp d'Italia a Monza : morto Sergio Marchionne, l'ex amministratore delegato della Fiat aveva 66 anni. Il manager era ricoverato da diverse settimane nella clinica universitaria di Zurigo. È morto Sergio Marchionne, l'ex ...

Biglietti F1 Monza : come acquistare i tickets per il GP d’Italia dal 31 agosto al 2 settembre : Nel weekend del 31 agosto – 2 settembre si disputerà il GP di Italia 2018, tappa del Mondiale F1. Il grande Circus della Formula Uno sbarca a Monza per un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e per gli amanti delle quattro ruote: sullo storico tracciato brianzolo, dove si è consumata la storia della classe regina, andrà in scena una prova fondamentale per le sorti del campionato con la lotta per il titolo iridato che entrerà ...

Monza : l'addio a Emma Corselli Perfetti - docente di geografia e anima locale di Italia Nostra : Il mondo della scuola e della cultura di Monza piangono Emma Corselli Perfetti, scomparsa martedì a 78 anni. docente di geografia al Mosè Bianchi, ha trasmesso agli studenti l'amore per la tutela dell'...

F1 GP Monza - ecco il poster. Drudi : "È un omaggio all'Italia" : Il nostro Paese è al centro del mondo Formula 1: "Organizzeremo l'evento per il secondo anno consecutivo - spiega Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Automobile Club d'Italia -. Vogliamo che ...

Rinviato MIMA – Monza Italian Music Awards : la nuova data ad ottobre - info biglietti : MIMA - Monza Italian Music Awards viene Rinviato ad ottobre. L'evento si sarebbe dovuto tenere il prossimo 20 luglio all'Autodromo di Monza ma è stato rimandato al 6 ottobre per problemi tecnici legati all’area che avrebbe dovuto ospitare lo spettacolo. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Lo show verrà spostato in una nuova location, al chiuso, per consentire lo svolgimento della manifestazione anche in caso di ...

Il quarto dei sette doppi appuntamenti della Clio Cup Italia ha decretato il quarto differente vincitore su otto gare. A Monza, Simone Di Luca, davanti a tutti in Gara 1 con la vettura del team Faro Racing dopo avere conquistato la sua terza pole nel primo turno delle qualifiche di sabato e poi autore di

Clio Cup Italia e Clio Cup Press League di scena a Monza : Sarà Monza a ospitare nel fine settimana il quarto dei sette appuntamenti della Clio Cup Italia, nel cui contesto scenderà in pista anche la Clio Cup Press League di Renault Italia. Nel monomarca riservato alle veloci berline RS 1.6 turbo, 24 i piloti attesi al via. Davanti a tutti in campionato c’è ancora Simone Di […] L'articolo Clio Cup Italia e Clio Cup Press League di scena a Monza sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Per il GP d'Italia, quattordicesimo round del Campionato del Mondo di F1 2018 in programma all'Autodromo di Monza dal 31 agosto al 2 settembre, Pirelli ha nominato le mescole White medium, Yellow soft e Red supersoft. Da regolamento, ogni pilota ha l'obbligo di conservare per il Q3 un set della mescola più morbida tra quelle

Clio Cup Italia e Clio Cup Press League : a Monza lo spettacolo è annunciato : Sarà il “tempio della velocità” per eccellenza ad ospitare questo fine settimana il quarto dei sette appuntamenti della Clio Cup Italia, nel cui contesto scenderanno in pista anche i protagonisti della Clio Cup Press League di Renault Italia Davanti a tutti in campionato c’è ancora Simone Di Luca. Il romano del team Faro Racing, dopo un weekend “interlocutorio” a Vallelunga, è intenzionato a confermare la propria leadership che ha costruito ...