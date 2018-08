F1 | Gp del Belgio | Vettel domina e vince a Spa davanti a Hamilton  

VIDEO F1 - GP Belgio 2018 : gli highlights del la gara - vittoria memorabile di Sebastian Vettel! Battuto Hamilton : Spettacolo incredibile durante il GP del Belgio 2018 , non sono mancate emozioni nella tredicesima tappa del Mondale F1 corsa sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps. Sebastian Vettel ha vinto grazie a un bel sorpasso su Lewis Hamilton lungo il rettilineo del Kemmel nel corso del primo giro, ma non sono mancati incidenti e colpi di scena. Di seguito il VIDEO con gli highlights del GP del Belgio 2018 . FOTOCATTAGNI Clicca qui ...

F1 Belgio - Arrivabene : «Noi i maghi del l'asciutto» : SPA - Grande felicità, forse un po' nascosta sotto il suo abituale aplomb, ma non per questo meno sentita. E' un Maurizio Arrivabene ovviamente soddisfatto quello che parla ai microfoni di Sky al ...

Formula 1 - GP Belgio : Arrivabene sorride ma invita alla calma .'Noi i maghi del l'asciutto - ci vediamo a Monza' : Una vittoria fondamentale in ottica mondiale piloti per la Ferrari di Sebastian Vettel. Ben sette i punti recuperati a Lewis Hamilton e alla sua Mercedes a Spa, grazie alla gara perfetta del tedesco, ...

Vettel trionfa nel Gp del Belgio e lancia un segnale per Monza. Hamilton secondo : Sebastian Vettel vince il Gp del Belgio a Spa con una gara passata sempre in testa dall'inizio alla fine. Hamilton secondo , Raikkonen fuori. Domenica prossima il Gp d'Italia a Monza Una gara passata ...

F1 Belgio - Vettel re del Belgio : «Grande weekend» : SPA - Quinta vittoria per Sebastian Vettel , risultato che porta il tedesco della Ferrari a -17 punti dal leader del Mondiale Lewis Hamilton, oggi secondo. La corsa per il titolo è più aperta che mai e ...

F1 – Vettel gasato - Hamilton invidioso del la ‘magia’ Ferrari e Verstappen soddisfatto : le parole dei piloti dopo il Gp del Belgio : Vettel , Hamilton e Verstappen parlano dopo l’incredibile Gp del Belgio che ha visto trionfare il pilota tedesco della Ferrari Sebastian Vettel mette a segno una gara perfetta a Spa. Sul circuito del Gp del Belgio il tedesco della Ferrari non teme rivali e si piazza davanti a tutti sul traguardo. Dietro di lui Lewis Hamilton , partito dalla prima casella in griglia, ma beffato alle prime curve della gara da un sorpasso fantasmagorico ...

F.1 - GP del Belgio - Vettel e la Ferrari trionfano a Spa : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Belgio , tredicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha tirato fuori gli artigli fin dai primi metri della corsa, attaccando il poleman Lewis Hamilton dopo appena quattro curve. Il tedesco è riuscito a staccare il rivale per il titolo anche dopo il valzer dei pit-stop, riuscendo così a passare per primo sotto la bandiera a scacchi, proprio davanti a Hamilton. Terza posizione ...

F1 - Gp del Belgio : Vettel domina e vince a Spa davanti a Hamilton : Sebastian Vettel vince il GP del Belgio davanti a Lewis Hamilton. Il Ferrarista partito in prima fila dalla seconda posizione è scattato al via in testa ed ha dominato per tutta la gara. Terzo Max ...