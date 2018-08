F1 – Da Spa un importante annuncio riguardante il Gp della Germania | le ultime novità

F1 - Alonso ricostruisce la dinamica dell’incidente a Spa e ringrazia l’halo : “è stato importante per Leclerc” : Fernando Alonso incappa in un brutto incidente al via del Gp del Belgio, il pilota spagnolo ricostruisce la dinamica del crash Il via del Gp del Belgio è stato caratterizzato da un incidente pazzesco (VEDI QUI IL VIDEO). L’incredibile crash ha visto protagonista anche Fernando Alonso, per fortuna rimasto indenne insieme agli altri colleghi dopo il botto. Il pilota spagnolo della McLaren ha ricostruito la dinamica dell’incidente ...

Vuelta a ESpaña 2018 - Vincenzo Nibali : “Ai Mondiali sarò competitivo - importante essere qui. Il ciclismo è diventato un circo…” : Vincenzo Nibali sta vivendo le ultime ore prima della partenza della Vuelta di Spagna, prevista per domani da Malaga con una cronometro individuale. Lo Squalo torna in sella a poco più di un mese dall’incidente al Tour de France e con il mirino puntato sui Mondiali. Il siciliano però non si tira indietro come ha ribadito in un’intervista rilasciata a La Stampa: “Ho solo 20 giorni di allenamento, vediamo come reagisco. Non sono ...

A Spa torna lo spettacolo della F1 - Vettel motivato : “importante ricaricare le batterie - ma adesso…” : Sebastian Vettel pronto a tornare in pista dopo quasi un mese lontano dalla pista: le parole del ferrarista a Spa Francorchamps Tutto pronto a Spa-Francorchamps per il 13° appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti del mondo a quattro ruote tornano protagonisti dopo tre lunghe settimane di relax estivo e lo fanno in Belgio. Tre settimane di fuoco, non solo per quanto riguarda le elevate temperature estive, ma soprattutto per i ...

Selvaggia Lucarelli lancia un appello importante : 'Mia madre è Sparita - aiutatemi' : La giornalista/opinionista Selvaggia Lucarelli, ha lanciato un appello attraverso Facebook, denunciando la scomparsa della mamma, che soffre di Alzheimer, e chiedendo aiuto attraverso i social. La ...

Inter - il colpo Keita più importante di Modric : ecco perchè l’attaccante è l’uomo perfetto per Spalletti : L’Inter si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione, obiettivi importanti tra campionato e Champions League. La dirigenza nerazzurra pensa in grande, messi a segno colpi veramente super e che hanno aumentato di molto la qualità della squadra. La difesa è solida dopo gli arrivi di Vrsaljko, De Vrij e Asamoah, il 4-2-3-1 richiede attaccanti in grado di fare la differenza. Perisic è già una certezza, Nainggolan ...

Calciomercato Inter - Keita : 'Sono molto felice - Spalletti importante per me' : ' Sono molto felice, molto contento, spero vada tutto bene '. Cosi' Keita Balde ai microfoni di Sky Sport nel giorno del suo arrivo a Milano. Nelle prossime ore l'ex attaccante della Lazio effettuera' le visite mediche prima di firmare il contratto con i nerazzurri. ' Spalletti e' stato molto ...

Siviglia - il ds Caparros mette N’Zonzi con le Spalle al muro : “se vuole andarsene deve portare un’offerta importante” : Il direttore sportivo del club spagnolo ha lanciato un ultimatum a N’Zonzi, sottolineando come lascerà il Siviglia solo dietro un’offerta importante ”N’Zonzi vuole andarsene, ma ha ancora due anni di contratto con noi, è sul mercato e intendiamo valorizzare la sua cessione“. Il direttore sportivo del Siviglia, Joaquin Caparros, si esprime così su Steven N’Zonzi obiettivo di mercato della Roma. “Se ...

Modric all'Inter - Spalletti : “Sogno con i tifosi”/ Ultime notizie : “Sarebbe importante per noi - come Messi...” : Modric all'Inter? Ultime notizie: il croato incontrerà mercoledì Perez per liberarsi dal Real Madrid, se tutto va bene poi prenderà il via la trattativa(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 23:12:00 GMT)

Calciomercato Inter - arriva Vrsaljko : importante colpo per Spalletti poi l’ultimo innesto : 1/11 AFP/LaPresse ...

L’Agenzia Spaziale Italiana annuncia “un’importante scoperta scientifica” su Marte : Il 25 luglio alle ore 16 si terrà presso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) “la conferenza stampa di presentazione di un’importante scoperta scientifica inerente Marte, effettuata da un team tutto italiano guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, che sarà pubblicata sull’imminente numero della rivista scientifica Science. La scoperta – spiega l’ASI in una nota – è stata possibile grazie ...

L’Agenzia Spaziale Italiana annuncia un'”importante scoperta scientifica” su Marte : Il 25 luglio alle ore 16 si terrà presso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) “la conferenza stampa di presentazione di un’importante scoperta scientifica inerente Marte, effettuata da un team tutto italiano guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, che sarà pubblicata sull’imminente numero della rivista scientifica Science. La scoperta – spiega l’ASI in una nota – è stata possibile grazie ...

Spal - Semplici : 'L'obiettivo resta la salvezza. Petagna acquisto importante - speriamo di prendere Grassi' : ... che per completare la rosa punta ancora su altri calciatori: parola di Leonardo Semplici, intervenuto dal ritiro di Tarvisio ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo lavorando bene in un territorio ...

Draghi - la BCE resta eSpansiva. Importante Ue resti unita : "A settembre ridurremo i nostri acquisti netti di attività mensile da 30 miliardi di euro a 15 miliardi ed entro la fine di dicembre metteremo fine a questa attività. Ciò non significa che la nostra ...

Migranti - la Spagna diventa nuovo punto di approdo : "Rotta sempre più importante" : La Spagna potrebbe diventare il nuovo punto di approdo preferito per i Migranti provenienti dall'Africa, mentre le altre rotte sono sul punto di essere chiuse: lo ha dichiarato il responsabile della Frontex...