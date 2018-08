Ex moglie denuncia Maradona | “umiliata e insultata per anni” FOTO ...

Maradona denunciato dalla ex moglie : 'Umiliata e insultata per anni'. E chiede 1.5 milioni di risarcimento : Diego Armando Maradona è stato denunciato dall'ex moglie, Claudia Villafane, chie chiede un risarcimento di 1,5 milioni di dollari. 'Riteniamo che il danno sia notevole. Le ha detto ladrona, 'pessima ...

Maradona denunciato dall'ex moglie : "Insultata e umiliata per anni" : Nuova tegola giudiziaria per Diego Armando Maradona. Il campione argentino è stato denunciato dall'ex moglie, Claudia Villafañe, che adesso chiede un risarcimento di un milione e mezzo di dollari. Il motivo lo ha spiegato l'avvocato della donna, Fernando Burlando. "Riteniamo che il danno sia notevole. Le ha detto 'ladrona', 'pessima madre' e l'ha denigrata come donna". Il Pibe de oro è stato quindi denunciato "per i danni e i pregiudizi ...

Va in tv a denunciare la scomparsa di moglie incinta e figlie : poi crolla e confessa : Chris Watts, 33enne del Colorado, ha ucciso la moglie incinta, Shanann Watts di 34 anni, e le loro due bambine Bella e...

Usa - va in tv a denunciare la scomparsa della moglie incinta e delle loro bambine : ma l'assassino è lui : Chris Watts , 33enne del Colorado , ha confessato: è stato lui a uccidere sua moglie incinta , Shanann Watts di 34 anni , e le loro due bambine Bella e Celeste di 3 e 4 anni . Prima dell'ammissione ...

Va in tv a denunciare la scomparsa della moglie incinta e delle loro bambine : ma l'assassino è lui : Prima dell'ammissione Chris Watts aveva lanciato un accorato appello per ritrovarle: "E' un incubo, non riesco a vivere senza di loro"

Cislago - chiama il 112 : "vado a uccidere la mia ex moglie"/ Ultime notizie : donna salva - 48enne denunciato : Cislago, chiama il 112: "vado a uccidere la mia ex moglie". donna messa in salvo dall'arrivo dei carabinieri; 48enne bloccato e denunciato, ora in psichiatria.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 19:23:00 GMT)

Caserta : strangola la moglie e si uccide. La donna l’aveva denunciato per maltrattamenti - poi aveva ritirato le accuse : Ha strangolato la moglie, poi si è impiccato in solaio. E’ successo la scorsa notte a San Marcellino, in provincia di Caserta. Immacolata Stabile aveva denunciato il consorte Antonio Topa circa un anno fa per maltrattamenti, ma dopo due settimane aveva ritirato la denuncia. L’uomo era un carpentiere incensurato di 51 anni e andava avanti con lavori saltuari, lei era invece una casalinga di 48 anni. A ritrovare i corpi ormai privi di vita ...

Il marito abusava delle figlie - la moglie pregava : “La religione mi vieta di denunciarlo” : La donna sapeva ma teneva tutto nascosto perché la religiose le impediva di dire all'esterno quello che accadeva in casa. Ora è sta arresta insieme al marito con l'accusa di per abusi su minori.Continua a leggere

Uccide l'ex moglie e poi si toglie la vita : in passato lei lo aveva denunciato per maltrattamenti : Ancora un omicidio suicidio, ancora un femminicidio. Dopo Cetona, è successo anche a Barcellona Pozzo di...