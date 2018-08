Europeo U16 : Repubblica Ceca ko - Azzurre d'Oro : ROMA - La Nazionale Under 16 Femminile ha trionfato all'Europeo di Kaunas superando la Repubblica Ceca, 60-52, in finale, settimo successo consecutivo dopo quelli con Ungheria, Polonia, Croazia, ...

Basket – Europeo U16 femminile : Italia da sogno - staccato il pass per la semifinale : Europeo Under 16 femminile di Kaunas, Italia in semifinale. Le Azzurre battono la Francia (61-59) in rimonta. Venerdì la squadra di Giovanni Lucchesi sfida la Spagna (ore 20.15) Non si ferma la corsa dell’Under 16 femminile, che a Kaunas coglie la quinta vittoria consecutiva, supera la Francia nei quarti di finale e venerdì alle ore 20.15 affronta la Spagna in semifinale. Turchia-Repubblica Ceca è la sfida dall’altra parte del tabellone. ...

Europeo U16 : Grant abbatte l'Olanda - l'Italia è salva : ROMA - All'Europeo in corso di svolgimento a Novi Sad , Serbia, , l'Italia spazza via i Paesi Bassi , 80-45, e cancella lo spauracchio della Division B. Gli Azzurrini di coach Bocchino sono entrati in ...