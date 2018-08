' Estate al Forte 2018' | ecco tutti gli appuntamento dell' ultima settimana

' Estate al Forte 2018' : a grande richiesta la replica dello spettacolo 'L'incanto' di Simona Pieraccini : ... animatrice, narratrice e docente in materie ludiche, mette in scena attraverso colorati costumi, performance di danza, musica e giochi il suo "alter-ego" fiabesco, "La Princi", creando spettacoli ...

Previsioni Meteo - scatta l’Allerta per le Feste clou dell’Estate : arriva il “Ciclone di Ferragosto” - forte maltempo in tutt’Italia : scatta l’Allerta per Ferragosto: le Previsioni Meteo per il “clou” delle festività dell’Estate 2018 sono ormai inequivocabili e confermano il brusco peggioramento provocato da un Ciclone che attraverserà l’Italia da Nord a Sud proprio nei giorni centrali della prossima settimana. E’ il Ciclone di Ferragosto: sarà una festività insolita da un punto di vista Meteorologico, simile più a Pasquetta che al tempo ...