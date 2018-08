Ed Sheeran e Cherry Seabor | dal liceo al lieto fine

vanityfair

(Di domenica 26 agosto 2018) La vita sentimentale di Edè come la sua musica: per qualcuno è noiosa, ripetitiva e non molto originale, come un amore del. Per tanti altri invece è tenera, romantica, senza spigoli, la vita fa già abbastanza schifo così, godiamoci almeno un amore del. L’inizio è la Thomas Mills High School di Framlingham, Suffolk, un posto di 3mila abitanti famoso per un vecchio ufficio postale, un castello medievale e per essere stata votato «Miglior posto dove vivere in campagna» nel 2016 dalla rivista Country Life. Solo che non tutti vogliono vivere in campagna, ecco.n, la futura moglie di Ed, ai tempi era una ragazza carina, sveglia, molto intelligente, sportiva, col sogno di studiare negli Stati Uniti e lavorare nell’alta finanza. Ed, futuro marito din, era come è ora, ma prima del successo, dei ...