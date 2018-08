E' morto Neil Simon | re della commedia | tra i suoi capolavori ' La strana coppia' e ' A

Neil Simon è morto . Il celebre autore di "A piedi nudi nel parco" e "La strana coppia" aveva 91 anni : È morto a 91 anni il celebre sceneggiatore Neil Simon , autore dei testi di alcune famose commedie come La strana coppia e A piedi nudi nel parco. Simon è la persona che ha ricevuto più nomination per gli Oscar e i Tony Awards, gli Oscar del teatro. Simon era nato nel 1927 e prima di dedicarsi, a inizio anni Sessanta, alle commedie umoristiche era stato autore televisivo. aveva subito un trapianto di rene nel 2004 e soffriva ...

