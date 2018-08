È morto John McCain | da eroe di guerra in Vietnam a senatore Usa

ilgiornale

: +++ Usa, è morto il senatore repubblicano John McCain +++ - Agenzia_Ansa : +++ Usa, è morto il senatore repubblicano John McCain +++ - vittoriozucconi : È morto a 81 anni John McCain, il senatore Rep che con il suo voto ha salvato l'assicurazione sanitaria per milioni… - CarloBi85609759 : RT @Corriere: Morto McCain, senatore ed eroe del Vietnam. L’ultima battaglia col tumore | Foto -

(Di domenica 26 agosto 2018) Ha combattuto come un leone ma alla fine si è dovuto arrendere alla malattia che lo aveva colpito, un tumore al cervello. Ilrepubblicanoall'età di 82 anni: li avrebbe compiuti il prossimo 29 agosto. Poco prima di morire ha voluto lasciare detto di non volere il presidente Trump al proprio funerale. Un ultimo sassolino che ilha voluto togliersi dalla scarpa, dopo che alle primarie repubblicane Trump aveva detto chenon poteva essere considerato un veroperché era stato catturato durante lain.Aveva 31 anni quando con il suo aereo fu abbattuto sui cieli di Hanoi, neldel Nord: era il 26 ottobre 1967. Facendosi espellere con il seggiolino dall'aereo per mettersi in salvo, si ruppe una gamba ed entrambe le braccia. Con il paracadute atterrò in un lago e rischiò di annegare: i vietcong lo salvarono, infliggendogli ...