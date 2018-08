Dure anche per noi le parole di Gesù sull' accoglienza degli stranieri

Profilattici a rischio rottura - ritirati anche in Italia/ Ultime notizie : quali sono i lotti Durex richiamati : Profilattici a rischio rottura, ritirati anche in Italia: quali sono i lotti Durex richiamati. Le Ultime notizie: "Nessuna preoccupazione immediata per la sicurezza dei consumatori".(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 10:41:00 GMT)

Preservativi Durex : dopo l'Europa lotti ritirati anche in Asia : La Durex è da sempre il marchio più noto di profilattici, simbolo di efficienza e sicurezza nel loro settore. Sfortunatamente però, sia per l'azienda che per alcuni clienti, sono stati ritirati diversi lotti di Preservativi a causa di un difetto che potrebbe comportare la rottura del profilattico. La scorsa settimana erano stati ritirati numerosi lotti in Europa, adesso arriva la notizia che anche in Asia c'è stato un importante richiamo. Un ...

Reggia di Caserta - in pensione Felicori il direttore dei record. E le proceDure per il sostituto riguardano anche gli Uffizi : Mauro Felicori, il direttore della Reggia di Caserta, il prossimo 31 ottobre andrà in pensione per raggiunti limiti di età. La comunicazione è avvenuta attraverso un post scritto dallo stesso dirigente sulla propria pagina di Facebook. Si era insediato nell’ottobre del 2015, in seguito al concorso previsto nell’ambito della cosiddetta “riforma Franceschini” del ministero per i Beni culturali che aveva portato alla nomina di 20 direttori (sette ...

Thomas Markle : "Mia figlia Meghan ha ripreso la Durezza di sua madre. Basterebbe un gesto gentile - ma non ha fatto neanche un passo" : "Se non fanno nulla per te, perché tu dovresti fare qualcosa per loro?": così Thomas Markle ha riassunto gli insegnamenti che la figlia Meghan ha ricevuto, secondo lui, dalla madre Doria. Come riporta Dailymail, infatti, secondo Thomas sarebbe stata la madre a trasmettere a Meghan i lati più duri del suo carattere.È da molto tempo che il padre della duchessa del Sussex si lascia andare a manifestazioni di tristezza ...

Tour de France 2018 - Peter Sagan spaventa tutti verso i Mondiali di Innsbruck. Se tiene anche sulle salite Dure… : Nonostante l’arrivo nella città Mende abbia incoronato vincitore lo spagnolo Omar Fraile, Peter Sagan si rende protagonista anche nella quattordicesima frazione del Tour de France 2018, chiudendo in quarta posizione al termine di un percorso non adatto alle caratteristiche dello slovacco. L’attuale maglia verde infatti riesce a stringere i denti sulla Cote de la Croix Nueve, strappo di 3km oltre il 10% di pendenza situato a 2000m ...

Apre la pista ciclabile sul Garda - lo spettacolo è mozzafiato. All’inaugurazione c’è anche Toninelli : “Il governo? Durerà 5 anni” : È stata inaugurata a Limone sul Garda, nel Bresciano, la nuova pista ciclopedonale a sbalzo sul Lago di Garda, considerata da molti ‘la più bella d’Europa’ se non del mondo. Si tratta dei due chilometri di un anello di 140 che costeggeranno il lago. “Il progetto mobilità dolce è quello che permette all’Italia di valorizzare il turismo” ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli presente All’inaugurazione ...