Due “Italie” convivono ormai in un conflitto perenne | forse irrecuperabile

(Di domenica 26 agosto 2018) C'erano una volta due Italie: una "virtuosa e generosa", con la paura però di approvare una legge sullo ius soli in grado di riconoscere la cittadinanza ai bambini stranieri nati e cresciuti nel suo territorio, che al contempo racconta quanto sia spiacevole e doloroso sentirsi in tutto e per tutto italiani, ma non esserlo per lo Stato. È l'Italia che con Renzi premier decide il recupero del barcone affondato il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia, con oltre 300 morti rimasti senza nome. Un'operazione senza precedenti per generosità umana, di grande impegno tecnico con un lavoro a 400 metri di profondità.L'altra Italia, "polemica e ostile", come il suo attuale Ministro dell'Interno, che pensa che gli immigrati partiti dal Pakistan, dall'Afghanistan e da altri Paesi africani in Italia ci vengano per una vacanza. Che siano soliti fare "crociere" per il ...