DTM | Misano - Capolavoro BMW | vince Eriksson | Zanardi 5

Alex Zanardi - DTM di Misano / Video - "Ecco come guido senza le mie protesi" : Alex Zanardi, DTM di Misano: Video. Il pilota svela come guida senza le protesi e racconta alcuni dettagli della sua vita privata dove sottolinea che è un pantofolaio.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 09:51:00 GMT)

Auto : DTM - Zanardi è solo 13/o a Misano : ANSA, - BOLOGNA, 26 AGO - Ritorno alle corse Automobilistiche con un po' di delusione per Alex Zanardi, che ha concluso al 13/o e ultimo posto gara-1 di Dtm nel circuito di Misano Adriatico, al ...

DTM - Misano - Di Resta vince Gara 1 - Zanardi 13 : Unatmosfera tipica dei grandi eventi e carica di adrenalina, quella di Misano, che ha accolto team e piloti del DTM per un evento straordinario: la prima Gara in notturna della categoria. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, è andata in scena una Gara caotica e divertente che ha visto la Mercedes di Paul Di Resta fare bottino pieno, conquistando pole position e vittoria. Sul podio, lAudi di Robin Frijns e laltra Mercedes di ...

DTM – Spettacolo per le strade di Riccione e Misano per omaggiare Marco Simoncelli : Fra due ali di folla ieri sera i bolidi del Dtm nelle strade di Riccione e Misano per rendere omaggio a Marco Simoncelli Un altro bagno di folla. La Riders’ Land sta accogliendo il prestigioso DTM all’insegna della sua infinita passione per il motorsport e l’iniziativa di ieri sera, voluta dal patron Gerhard Berger per omaggiare Marco Simoncelli con una parata di auto fra Riccione e Misano, è stata un’altra significativa ...

DTM : le due gare in notturna di Misano in diretta su Sky : Il DTM, il popolare campionato turismo, uscito dai confini delle Germania, arriva a Misano Adriatico sabato 25 e domenica 26 agosto, con due gare per la prima volta in notturna, in diretta esclusiva su Sky Sport Arena (ch. 204) alle 22.30. Protagonista anche Alex Zanardi, wild card con la BMW M4 DTM. L’appuntamento di Misano […] L'articolo DTM: le due gare in notturna di Misano in diretta su Sky sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

arrivato il grande giorno del DTM a Misano World Circuit : E' un altro appuntamento straordinario nel palinsesto 2018 di MWC che propone dalla primavera una serie di appuntamenti di profilo internazionale e funzionali all'economia dell'industria turistica. "...

DTM domani e domenica in gara a Misano : ... Paul Di Resta, Gary Paffett, Pascal Wehrlein, Timo Glock e poi in Formula 3, Mick Schumacher, figlio del pluricampione del mondo di Formula 1, Michael. E a 'scaldare' il pubblico, domani sera, anche ...

DTM a Misano con Alex Zanardi : la Guida TV su Sky Sport : Zanardi nell'intervista a Lia Capizzi per Sky Sport 24 ha spiegato cosa sia il DTM e perché correrà senza protesi, ecco le sue parole: "Ho sempre sognato il DTM, certo nella mia carriera non mi è ...

DTM a Misano - Così Zanardi si prepara al debutto : iniziato il conto alla rovescia per un fine settimana storico per il campionato DTM che torna in Italia dopo parecchi anni dassenza. Il campionato turismo tedesco farà il suo debutto al Misano World Circuit il 25 e 26 agosto e, per la prima volta nella storia della categoria, disputerà un doppio appuntamento in notturna. Lospite donore del settimo appuntamento stagionale sarà Alessandro Zanardi: il pilota di Castel Maggiore guiderà una BMW M4 ...

Zanardi : DTM bellissima - emozione Misano : BOLOGNA, 22 AGO - Il Dtm "è una categoria bellissima, che ho sempre sognato di correre. Ho guidato un po' tutte le categorie, ma ora mi sento emozionato a poter partecipare a questa competizione". ...

Alex Zanardi torna a correre a Misano : la guida al campionato DTM : Che cos'è il DTM Deutsche Tourenwagen Masters, il DTM è il principale campionato tedesco di vetture turismo, nato nel 1984. Per via della crescente popolarità internazionale fu rinominato ITC , ...

DTM Misano 2018 - i segreti della BMW da corsa di Alex Zanardi : Tra meno di una settimana Alessandro Zanardi parteciperà al quartultimo round del DTM, il Deutsche Tourenwagen Masters, nella tappa italiana di Misano, al volante di una BMW M4 DTM allestita appositamente per lui. Il campionato turismo tedesco è uno dei più competitivi e spettacolari del mondo, tanto che esce anche dai confini nazionali e il pilota emiliano correrà nel weekend 24-26 agosto al Marco Simoncelli World Circuit. Per permettergli di ...

DTM - spettacolo a Brands Hatch aspettando Zanardi a Misano : Gara1: Partenza dalla pole e successo per Daniel Juncadella che, vince la sua prima gara nel DTM al quinto anno di partecipazione. Brutto start per il pilota spagnolo della Mercedes che è stato subito ...

Alex Zanardi in gara nella tappa di Misano del Campionato DTM senza protesi . Il pilota ha effettuato i primi test con la BMW M4 DTM per poi prendere questa decisione. A spiegarne i motivi è lo ...