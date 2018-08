Droga nella scuole | piano del Viminale per contrastare lo spaccio Ultime notizie | fondi

Controlli nella pineta di Torre dell'Orso - arrestati 2 stranieri sorpresi con la Droga. Espulsi altri 3 extracomunitari : una lotta senza quartiere quella degli uomini delle forze dell'ordine contro il degrado, lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'immigrazione clandestina e l'abusivismo commerciale. Uomini in divisa ...

Usa - arrestato il miliardario co-fondatore di Broadcom : spaccio di Droga. Nella stanza d’hotel stupefacenti di ogni tipo : Il miliardario hi-tech Henry T Nicholas è stato arrestato insiema alla fidanzata Ashley Fargo in un resort-casino di Las Vegas per traffico di droga. Eroina, cocaina, metanfetamina e ecstacy ma anche gas esilarante: questo l’assortimento di spaccio che ha portato il co-fondatore del colosso dei chip Broadcom Corp alle manette. L’uomo di 58 anni è stato arrestato martedì 7 insieme alla fidanzata Ashley, ex moglie di uno degli eredi di ...

Capri - turista stuprata nella suite dell'hotel di lusso dopo un drink 'Drogato' : Drogata con la polverina dello stupro, poi abusata. Tutto in una notte, in una suite di Capri, al centro del bel mondo vacanziero. È accaduto una ventina di giorni fa, almeno secondo...

Palermo - bloccata nave con un carico di 200 milioni di euro di Droga sommerso nella nafta : La nave è stata abbordata in acque internazionali e poi scortata nel porto di Palermo per l'ispezione. Nei serbatoi erano nascosti 650 sacchi di iuta carichi di hashish per un valore stimato tra i 150 e i 200 milioni di euro.Continua a leggere

Roma - la sentinella della Droga racconta lo spaccio a Tor Bella Monaca : 'Per i pusher 100 euro al giorno' : Turni da 7 ore e mezza, come un vero lavoratore subordinato e una paga di tutto rispetto: 80 euro al giorno per avvisare i pusher di Tor Bella Monaca dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sembrava un ...

Spaccio di Droga - arresti e sequestri nella Belluno 'insospettabile' : Sette ordinanze eseguite dal nucleo investigativo carabinieri. La cessione avveniva anche a minori e davanti alle scuole

Sommariva Bosco : nasconde Droga nella biancheria intima - marocchino arrestato per spaccio : Riceviamo e pubblichiamo: "I Carabinieri della Stazione di Sommariva del Bosco , NA, hanno tratto in arresto un ventinovenne di origine marocchina M.A., per il reato di detenzione ai fini di spaccio ...

Patrick Melrose : Cumberbatch tra Droga ed eccessi nella serie TV di Sky Atlantic : Patrick Melrose Eroina, sonniferi, cocaina, alcol. eccessi e dipendenze, uniti ai ricordi traumatici dell’infanzia. La vita travagliata e ’stupefacente’ di Patrick Melrose arriva su Sky Atlantic nell’omonima serie interpretata da Benedict Cumberbatch e ispirata alla saga de I Melrose, il ciclo di racconti semi autobiografici di Edward St Aubyn. Da stasera, alle 21.15, la produzione realizzata da Showtime insieme a Sky ...