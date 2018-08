“Dottore | non resto incinta” La fa sdraiare sul lettino e ispeziona la vagina | choc puro

caffeinamagazine

: ?????? 'Fisicamente sto molto bene, ma è frustrante non riuscire a migliorare' Il #Dottore parla della situazione in c… - SkySportMotoGP : ?????? 'Fisicamente sto molto bene, ma è frustrante non riuscire a migliorare' Il #Dottore parla della situazione in c… - giucruciani : @capuanogio Caro Giovanni, diciamo che andare allo stadio non è obbligatorio e non lo prescrive il dottore - BentivogliMarco : @AndreaOrlandosp @lauracesaretti1 @pietrotosini15 @soemiade @PaBianchini @ElioLannutti Senza parole!… -

(Di domenica 26 agosto 2018) Questa storia che ha dell’incredibile forse al primo impatto vi farà sorridere. Poi, ripensandoci, vi farà ridere nel vero senso della parola e poi vi farà interrogare su quanto possano essere buffi e assurdi gli esseri umani. Protagonista di questa vicenda una coppia di giovani cinesi: lui ha 26 anni, lei ne ha 24 e da anni provano ad avere un bambino. Ma nulla. Lei non resta incinta e iniziano a pensare seriamente di avere problemi di fertilità. È successo a Bijie, in Cina, nella provincia di Guizhou. Quando, dopo anni di tentativi, il bimbo tanto cercato non arriva, i due decidono di rivolgersi a un medico per capire quale sia il problema e chi dei due lo abbia. “Erano molto giovani, erano entrambi perfetti dal punto di vista della salute – ha detto al Guiyang Evening Post la ginecologa Liu Hongmei – erano sposati da due anni ma non erano riusciti a concepire. Sembrava tutto ...