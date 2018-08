huffingtonpost

: #Maltempo #25ago, dopo le violente piogge abbattutesi nella notte in provincia di #ViboValentia, proseguono da part… - emergenzavvf : #Maltempo #25ago, dopo le violente piogge abbattutesi nella notte in provincia di #ViboValentia, proseguono da part… - HuffPostItalia : Dopo il soccorso, arriva la ramanzina dei vescovi. Cei all'Italia: 'Non si può far politica sulla pelle dei poveri' - patriziarutigl1 : RT @MPenikas: HuffPost: Dopo il soccorso, arriva la ramanzina dei vescovi. Cei all'Italia: 'Non si può far politica sulla pelle dei poveri… -

(Di domenica 26 agosto 2018) Il giornoilla predica. "Da una parte il governo ha usato queste persone per forzare l'Europa a una risposta. La risposta si è rivelata alquanto parziale e debole, da Albania e Irlanda. Sappiamo che non si può far politica sulla pelle dei poveri, quindi il rischio di strumentalizzare i poveri, anche dove giustamente si chiede una risposta corale e condivisa, rimane veramente alto".Così a Sky tg24 monsignor Ivan Maffeis, direttore dell'ufficio nazionale comunicazioni sociali della Cei, commentando la vicenda della nave Diciotti, risolto proprio con l'intervento del Vaticano che ha annunciato l'accoglienza nelle sue strutture di un centinaio di profughi. Unumanitario - "fatto per porre fine alle loro sofferenze" aveva chiarito già ieri il portavoce dei- per cui avevano ringraziato prima Matteo Salvini e poi Giuseppe ...