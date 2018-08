Dopo il calo termico torna l’Anticiclone

ATLANTIA NUOVO CALO IN BORSA/ Titolo cede 8 - 7% Dopo le dichiarazioni del Governo : ATLANTIA in BORSA fa registrare un NUOVO CALO. Pesano le dichiarazioni degli esponenti del Governo riguardo la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:36:00 GMT)

Piazza Affari in rosso : Atlantia in forte calo Dopo crollo viadotto Polcevera. FTSE MIB -0 - 16% : Una nota del Governo informa che nella serata di ieri si è tenuto un vertice tra il premier Conte, i ministri e vicepremier Di Maio e Salvini e il ministro dell'Economia Tria per ribadire l'impegno ...

Ciclismo - Esteban Chaves ancora fuori dalle corse Dopo l’improvviso calo al Giro d’Italia : Di Esteban Chaves si sono letteralmente perse le tracce dopo il Giro d’Italia. Da fine maggio il corridore colombiano non ha più gareggiato e non rientrera' neanche alla Vuelta Espana [VIDEO]che era invece nei suoi programmi stagionali. Chaves era partito alla grande al Giro, vincendo la tappa con arrivo sull’Etna e confermandosi in grande forma anche sul Gran Sasso. dopo una prima settimana in gran spolvero lo scalatore della Mitchelton era ...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - in Borsa calo dell'8% Dopo i dati trimestrali (ultime notizie) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps, in Borsa cede l'8% dopo la diffusione dei dati trimestrali, con ricavi in calo. Ultime notizie live di oggi 3 agosto 2018(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:12:00 GMT)

Cdp - utile in calo Dopo la cessione Sia : Si tratta di 'risultati economici positivi che confermano la solidità patrimoniale' e in linea con le attese spiega Cdp 'Le risorse mobilitate a favore dell'economia - rileva Cassa - sono state pari ...

Borsa : Europa avanti in calo anche Dopo Boe - pesano dazi. Spread vola : Lo Spread Btp-bund vola a 250 punti base sui livelli di metà giugno, il rendimento del Btp decennale torna al 3%. Pesa un clima sui mercati di avversione al rischio e c'è attesa per le decisioni dell'...

Primo calo degli occupati Dopo tre mesi : persi a giugno 49mila posti : Lavoro. La Camera vota per bocciare i 450 emendamenti al decreto, rispunta la fiducia. I tecnici del Mef: dagli incentivi sugli under 35 attese 60mila assunzioni nel biennio...

Occupazione in calo Dopo 12 mesi di lieve ottimismo : Su base annua prosegue la crescita anche se i dati Istat relativi a giugno segnano una leggera riduzione della stima degli occupati. La corsa degli over 50

Dopo Facebook tocca a Twitter. Crolla in Borsa per il calo degli utenti : Dopo Facebook, tocca a Twitter. I dati sugli utenti, in flessione, si abbattono sul titolo del social fondato da Jack Dorsey, il cui titolo apre in calo del 14% a Wall Street.I dati di secondo trimestre evidenziano un forte calo degli utenti attivi mensili di Twitter (complice anche la pulizia degli account falsi): sono 355 milioni, un milione in meno rispetto ai tre mesi precedenti (ma in aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno ...

Euro in calo sul dollaro Dopo le parole di Draghi : Alla conference call Draghi ha confermato la solidità della ripresa in corso, pur ribadendo l'importanza del sostegno di una politica monetaria accomodante. , GD - www.ftaonline.com,

Borse - titoli del gruppo Fca in calo Dopo l'uscita di Marchionne : C'era molta attesa per la reazione dei mercati dopo l'improvvisa uscita di scena di Sergio Marchionne dalla guida di Fca. L'apertura è in rosso per l'intera galassia Fca: nelle prime fasi delle contrattazioni Fca perde il 3,41%, Cnh Industrial il 3,65%, Exor -3,60% e Ferrari -4,51%. Mentre il nuovo ad, Mike Manley, è impegnato con il Gec (Group executive council del gruppo), Fca recupera terreno: perde il 2,13% a 16,066 euro, Ferrari cede il ...

