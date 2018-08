Dopo allerta ripresi lavori al Morandi

Dopo la tragedia del Pollino l'idea di automatizzare gli allerta meteo : Le indagini puntano a stabilire cosa non abbia funzionato nella catena degli avvisi sull' allerta meteo , che l'altro ieri di livello 'giallo'. Lo rivela il capo della protezione Civile che oggi ha ...

Sanità - a Ponente massima allerta Dopo il crollo : «Assistenza sempre garantita» : Oggi vertice dei direttori generali delle Asl liguri convocato dall’assessore Sonia Viale a Genova Terapie al San Martino e al Gaslini assicurate. “Serve un secondo elicottero per l’emergenza”

Temporali in Sicilia Dopo Ferragosto : allerta gialla : Il dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 16 agosto, l'arrivo di pioggia e Temporali in tutta l'isola. allerta gialla