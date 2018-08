Dopo 40 anni di precariato arriva il posto fisso ma lei rifiuta | Date la mia

Homeland sbarca in chiaro su 20 alla domenica sera Dopo sette anni : anticipazioni 26 agosto : Il pubblico non sa se essere felice o disgustato da questa notizia fatto sta che Homeland sbarca in chiaro su 20 da oggi, 26 agosto, per un doppio episodio ogni domenica sera dopo ben sette anni dalla messa in onda originale. Sembra che i diritti della serie fossero in mano a Sky e non si capisce bene se davvero Mediaset abbia dovuto aspettare così tanto per la messa in onda per obbligo o se è solo una novità legata ai recenti accordi tra le ...

Umberto Tozzi/ Gli auguri di Al Bano Dopo i problemi di salute (40 anni che Ti amo) : Umberto Tozzi ripercorre la sua carriera nel live 40 anni che Ti amo. Dai concerti all'oratorio al successo di Ti amo, sono tanti gli aneddoti da raccontare.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:23:00 GMT)

Napoli-Milan - la prima Dopo 35 anni senza telecronaca di Carlo Pellegatti : Fino a Napoli-Milan di stasera , che per la storia delle cose davvero rossonere è una partita particolare e un po' triste, perché è la prima, dopo 35 anni, senza la cronaca di Carlo Pellegatti. ...

Gianni Morandi e la foto shock Dopo le vacanze : cosa gli è successo? : Morandi ha sempre voglia di scherzare e sui social ha pubblicato un fotomontaggio che lo ritrae con almeno 20 chili in più...

Ciclismo : è morto Javier Otxoa a 43 anni Dopo una lunga malattia : Javier Otxoa, ex professionista spagnolo che militò nella Kelme nel suo periodo da corridore, è morto all’età di 43 anni dopo aver invano tentato di sconfiggere una lunga malattia. Otxoa era nato a Baracaldo il 30 ottobre 1974. Professionista dal 1997 con la Kelme, raggiunse il suo massimo momento di gloria nel Tour de France 2000. Nella decima tappa, che andava da Dax a Lourdes-Hautacam, Otxoa s’inventò una lunghissima fuga in ...

Terremoto - 2 anni Dopo : ci sono soldi e progetti - ma burocrazia frena lavori : Anche i 34 miliardi raccolti con gli sms solidali non riescono a essere utilizzati. Ancora 3mila gli sfollati. Il prossimo 11 settembre la nomina del nuovo commissario alla ricostruzione -

Versiliana 2018 - torna la festa del Fatto. Padellaro : “Dopo 9 anni manteniamo l’impegno di fare un giornale indipendente” : Dal 30 agosto al 2 settembre torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta la festa della società editoriale Il Fatto. Il programma, ricco di eventi, è stato presentato nella sala consiliare del Comune di Pietrasanta: “Siamo al nono anno della festa del Fatto Quotidiano – spiega Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano – abbiamo un programma che preparerà sicuramente la stagione politica autunnale. Programma al quale ha ...

Maltempo - i tifoni Soulik e Cimaron si indeboliscono Dopo aver sferzato Corea del Sud e Giappone : danni - crolli e vittime [FOTO] : 1/11 Tifone Cimaron, Giappone ...

Terremoto Amatrice - Dopo 2 anni ricostruita una casa su 10/ Ultime notizie - 3000 persone ancora in hotel : Terremoto Amatrice, fiaccole nella notte a due anni di distanza. Ultime notizie, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e il ministro del lavoro Luigi Di Maio, presenti(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 16:11:00 GMT)

Diritti Tv - la Serie BKT torna in chiaro Dopo 12 anni : Il campionato cadetto torna ad essere trasmesso anche in chiaro dopo una pausa di 12 anni. L'ultima volta fu il 2006/2007: si parte con Brescia-Perugia. L'articolo Diritti Tv, la Serie BKT torna in chiaro dopo 12 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Violentata a 15 anni in spiaggia da uno straniero Dopo la notte con le amiche : Stuprata in spiaggia a 15 anni da uno straniero a Jesolo, la più nota località balneare dell'Alto Adriatico in Veneto. E' successo ancora, dopo una serata trascorsa in uno dei...

Terremoto in Centro Italia - due anni Dopo : gli speciali tv : 24 agosto 2016 - 24 agosto 2018: a due anni dalla scossa che ha distrutto Amatrice e decine di altri piccoli centri tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la Rai ricorda le vittime e fa il punto sulla situazione nelle aree disastrate con alcune finestre e alcuni speciali a opera soprattutto delle testate giornalistiche.In realtà a scendere in campo è la TgR che ha programmato per le 15.00 del 24 agosto uno speciale in onda su Rai 3, tutto dedicato ...

Bielsa - pace con Crespo Dopo 16 anni : 'L'ho deluso - si sentì tradito. Oggi gli chiedo scusa' : Nell'ultima conferenza stampa, Marcelo Bielsa ha sorpreso tutti. L'allenatore argentino, Oggi allenatore del Leeds in Serie B inglese, ha decido di chiedere pubblicamente scusa a Hernan Crespo, per un ...

Terremoto Amatrice - due anni fa la tragedia/ Ultime notizie - forno rinato Dopo sisma : "resto ma è dura" : Terremoto Amatrice, fiaccole nella notte a due anni di distanza. Ultime notizie, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e il ministro del lavoro Luigi Di Maio, presenti(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 11:32:00 GMT)