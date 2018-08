Donna di 52 anni cade dalle scale di casa e muore

Pescara - Donna di 39 anni violentata vicino alla stazione : arrestato lo stupratore : La vittima è una donna residente a Pescara. Lo stupratore, un senegalese di 61 anni che vive in Italia ed è sposato con un'italiana, è stato bloccato da alcuni passanti, attirati dalle urla della donna aggredita. E' stato poi arrestato dagli agenti della Squadra Mobile e Squadra Volante e trasferito nella casa circondariale San Donato.Continua a leggere

Parma - Donna di 44 anni picchiata e uccisa : Dopo una violenta lite, una donna di 44 anni, Filomena Cataldi, è stata picchiata e uccisa. Il fatto è successo a San Paolo di Torrile, nella bassa Parmense. Fermato e accusato è un cittadino cinese di 36 anni che abitava nello stesso condominio della donna, in via Romagnoli. L'uomo era conosciuto per i suoi atteggiamenti violenti. L'uomo avrebbe poi chiamato il 112. I carabinieri di Parma, che mantengono uno stretto riserbo, si trovano ancora ...

Ancora un caso di meningite - colpita una Donna di 70 anni : Massa Carrara, 22 agosto 2018 - Una donna di 70 anni, originaria della provincia di Massa Carrara , ma residente a Genova, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Galliera per una sepsi da ...

Nuoto - pazzesca Liu Xiang : record del mondo sui 50 dorso! Prima Donna sotto i 27” - demolita Zhao dopo 9 anni! : Liu Xiang ha realizzato il nuovo record del mondo dei 50 metri dorso durante gli Asian Games che si stanno disputando a Jakarta (Indonesia). La cinese ha nuotato un pazzesco 26.98, diventando così la Prima atleta capace di sfondare il muro dei 27 secondi sulla vasca secca. La 22enne, già terza agli ultimi Mondiali e partecipante alle Olimpiadi di Rio 2016, ha demolito il vecchio Primato di 27.06 che la sua connazionale Zhao Jing aveva siglato ...

Vetro in frantumi nella notte - danni ad una cappella della MaDonna a Roppolo : danni ad una cappella della Madonna a Roppolo. nella notte, intorno all'una, il proprietario è stato svegliato da alcune urla che provenivano dalla strada: una volta fuori dalla sua abitazione, l'uomo ...

Avola. Trovata morta Donna di 45 anni scomparsa il 14 agosto : Sono terminate in modo tragico le ricerche di un’impiegata di 45 anni. Il corpo senza vita della donna è stato

Precipita escursionista di 75 anni : la Donna ricoverata al Cto in codice rosso : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Precipita escursionista di 75 ...

MaDonna - la regina del pop festeggia i 60 anni a Marrakesh : la passeggiata nel souk dove fu girato Sex and the City 2 : Madonna, che ha compiuto 60 anni il 16 di agosto, sta trascorrendo le vacanze in Marocco. Il giorno del suo compleanno, è stata vista passeggiare nel souk di Marrakesh, dove nel 2009 vennero girate alcune scene di Sex and the City 2, circondata dalle guardie della sicurezza privata e dalla polizia locale. L'articolo Madonna, la regina del pop festeggia i 60 anni a Marrakesh: la passeggiata nel souk dove fu girato Sex and the City 2 proviene da ...

MaDonna - compie 60 anni/ Trasgressioni a Marrakech - i festeggiamenti terminati ieri sera : “Sono sopravvissuta” : Madonna ha scelto Marrakech come città per festeggiare i suoi 60 anni. I festeggiamenti sono durati due giorni e tutto è stato pubblicato nei suoi profili social(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 13:37:00 GMT)

Audio e testo di Beautiful Game di MaDonna - il nuovo singolo regalato ai fan per i suoi 60 anni anticipa l’album : Mentre in Marocco si godeva la sua festa berbera con un gruppo di amici selezionati e con la sua famiglia, la Regina del Pop non dimenticava i suoi seguaci: Beautiful Game di Madonna è il regalo che la popstar ha scelto per tutti coloro che il 16 agosto l'hanno celebrata nel mondo per i suoi 60 anni. Nel giorno del suo compleanno, infatti, Madonna ha deciso di rilasciare un video inedito, quello del brano Beautiful Game, che aveva presentato ...

Usa - poliziotto usa il taser contro una Donna di 87 anni : l’anziana raccoglieva dei fiori : Un agente di polizia in Georgia ha sparato con la sua pistola elettrica a una 87enne che era uscita fuori casa con un coltello in mano per raccogliere dei fiori. l’anziana è stata ricoverata in ospedale in seguito alla ferite riportate dal colpo del taser e dalla caduta ma non è in pericolo di vita.Continua a leggere

MaDonna - buon compleanno : 60 anni/ Video - la star ringrazia i fan per gli auguri con un filmato del Met Gala : Giorno importante per Madonna, che sceglie Instagram per celebrare il suo sessantesimo compleanno. Festeggiamenti a Marrakech e messaggio della popstar(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:42:00 GMT)

MaDonna compie 60 anni : la sua linea skincare : Tutti, almeno una volta, ci siamo chiesti quale fosse il segreto di bellezza di Madonna. 60 anni portati magnificamente la regina del pop ha da qualche anno lanciato una linea di skincare: così come Rihanna ha creato Fenty Beauty per creare prodotti che secondo lei mancavano sul mercato, Madonna ha voluto creare una linea di prodotti che dessero a tutti una chiave d’accesso alla bellezza della pelle, a tutte le età. MDNA Skin, è stata sviluppata ...

60 anni e non sentirli : MaDonna festeggia come una regina berbera a Marrakesh : Un'inguaribile 'material girl' con quel fare da eterna ventenne, sfoggia adesso preziose corone e gioielli etnici ricordando ai suoi milioni di followers e al mondo intero di essere la vera e ...