Donna caduta in mare dalla nave di crociera e salvata dopo 10 ore | il suo racconto non

GR : caduta mortale sul Piz Terri - deceduta una Donna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

SO : morta Donna caduta da balcone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve