Disoccupati over 30 Adesso il Comune offre posti di lavoro

ilgiornaledivicenza

: #Dueville (Vi), Comune dà lavoro a disoccupati over 30 #Vicenza >>> - vvoxonline : #Dueville (Vi), Comune dà lavoro a disoccupati over 30 #Vicenza >>> - Roberto90722302 : RT @NIdiliv: Massimo Rispetto Giovanni e se sono stato indelicato col precedente RT, non volevo, credimi, ma anche io conosco l'inferno del… - comunebra : Cantiere di lavoro 'Spazi urbani' a Bra: aperte le candidature per disoccupati over 45 -

(Di domenica 26 agosto 2018) Contrasto alla disoccupazione, grazie a un progetto di quasi 270 mila euro per dare la possibilità a 3330 di reinserirsi nel mondo lavorativo. «A fine giugno abbiamo inviato in Regione il progetto denominato "Rete del patto territoriale areadi Dueville per una cittadinanza attiva", a cui hanno aderito Sandrigo, ...