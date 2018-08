Dieta delle fibre | dimagrisci coi cereali senza soffrire la fame

La Dieta delle 10 prugne : cosa mangiare per dimagrire velocemente : La dieta delle 10 prugne è un regime alimentare molto particolare che consente di dimagrire velocemente e senza sforzi. Questa dieta lampo è l’ideale per chi vuole perdere qualche chilo in vista di un’occasione importante. Consente infatti di riattivare il metabolismo, eliminare la ritenzione idrica e migliorare il funzionamento dell’intestino, regalandoci un ventre piatto, gambe toniche e una pelle luminosa. Tutto grazie alle ...

Tumori - il 40% delle neoplasie si può evitare senza fumo - alcol in eccesso e Dieta mediterranea : Comportamenti preoccupanti che, come ormai ha dimostrato la scienza, sono responsabili dell'insorgenza del 40% di tutti i casi Tumori da adulti e di numerose altre gravi malattie. sigaretta ...

Dieta delle tenerezze o tinniruma : fa bene alla salute : La Dieta delle tenerezze o tinniruma e' tipicamente estiva. Si mangiano tinniruma a pranzo e cena insieme a frutta ed altre verdure. Ecco cosa.

Magrissima e bella senza fatica : mai provato la Dieta Malibù (quella delle vip)? : Perdere peso senza faticare è il sogno di tutti: nessuno vuole rinunciare a nulla o ammazzarsi di palestra. Tutti, però, vogliamo essere magri e belli. Come fare? Avete mai sentito parlare della dieta Malibù? Beh, dovreste provarla. Si tratta di una dieta che promette di farvi perdere 4 chili in un mese senza sforzi eccessivi. La dieta in questione viene dalla California ed è molto amata dalle star (Demi Moore, Claudai Shiffer, Nicole ...

Dieta delle vacanze per dimagrire 3 chili : La Dieta delle vacanze puo' far dimagrire fino a 3 chili in 5 giorni. Si mangia tanta frutta, verdure, pesce e pollo. Ecco cosa prevede il menu'.

Dieta delle proteine - dimagrisci in modo stabile e ti tonifichi : Quante volte abbiamo sentito parlare di Dieta proteica e dei suoi benefici per perdere peso in breve tempo, tonificando il corpo? In questa tipologia di Dieta prevale l’assunzione di proteine rispetto ai carboidrati, per questo a volte viene anche definita “Dieta low carb”. In generale, il nostro organismo ha bisogno di ricevere il giusto apporto di nutrienti tra cui grassi, proteine e carboidrati: per ciascun individuo le quantità variano in ...

Dieta delle zucchine : perdi 4 chili in 7 giorni e la pelle diventa splendida : Un inverno trascorso a sognare il meritato riposo offerto dalle vacanze estive e al tempo stesso a temere la prova costume. Beati siano coloro provvisti del necessario self control per dedicarsi, mese dopo mese, alla cura del proprio corpo, sia in palestra che a tavola. Tutti gli altri allora? Per loro esiste una lista infinita o quasi di diete lampo da poter testare, in base alle proprie esigenze e ai propri gusti. Come accade ogni estate, ...

Bye bye ciccia e gonfiore! Tutte pazze per la ‘’Low carb’’ : la Dieta delle star : Intramontabile, sempre di moda, rapida ed efficace: la dieta senza carboidrati, o per i più attenti dieta Low Carb, e per i più estremi dieta No Carb, è una realtà fortemente radicata nel contesto dietetico, soprattutto estivo. “Nell’ambito di un’alimentazione equilibrata – spiega Amelia Wasiliev-, è consigliabile consumare tra 50 e 150 grammi di carboidrati al giorno. Se volete perdere peso dovete stare attorno ai 50 ...

Dieta delle 5 porzioni per dimagrire 3 chili : La Dieta delle 5 porzioni può far dimagrire fino a 3 chili in tre giorno. E' semplice da seguire e si consuma molta frutta e verdura.

Dieta delle vegane : ecco cosa mangiano per dimagrire : La Dieta delle vegane può far dimagrire fino a 2 chili in 4 giorni. ecco cosa prevede un menù tipo giornaliero che può essere seguito per vari giorni

Dieta degli omogeneizzati o Dieta delle star per dimagrire : La dieta degli omegeniezzati o delle star può far dimagrire 3 chili in 5 giorni. Si mangiano tanti omogeneizzati ed un solo pasto solido al giorno.

Dieta delle patate : come perdere 5 chili in 3 giorni : Gustose, sazianti e ipocalorice: le patate sono alla base di una Dieta che vi farà perdere ben 5 chili in soli 3 giorni. In passato le patate sono state spesso escluse dai regimi dietetici perché considerate grasse. In realtà questo alimento è l’alleato perfetto per perdere peso, in più è ricco di proprietà nutritive e svolge sull’organismo un effetto detox assicurato. Per questo motivo la Dieta delle patate è l’ideale se ...

Dieta ipocalorica estiva : per dimagrire prima delle vacanze : La Dieta ipocalorica estiva dura una settimana e può far dimagrire fino a 5 chili in una settimana. Ideale prima di andare delle vacanze.