Diciotti | soluzione benedetta I migranti li prende la Chiesa

Diciotti - pronti a sbarcare in 17 : emergenza tubercolosi e polmoniti. Salvini : lavoro a soluzione positiva : Da nave Diciotti verranno sbarcate 17 persone per emergenza medica da nave Diciotti: 11 donne e sei uomini. Lo si apprende da fonti mediche. Cinque uomini hanno la scabbia, oltre che soffrire di...

Diciotti - sbarcano 16 migranti : tre hanno la tubercolosi e due la polmonite. Salvini : lavoro a soluzione positiva : Sedici migranti sbarcheranno immediatamente dalla nave Diciotti, ancorata in porto a Catania con il suo carico di 150 migranti (in gran parte eritrei). Lo ha deciso oggi l'ufficio di...

Diciotti - Salvini : "Lavoro a soluzione positiva". Identificazione dei migranti a bordo? : Mentre a Catania la Croce Rossa Italiana ha proceduto a un'ispezione sanitaria sulla nave Diciotti su ordine del ministero della Salute e alle 17 è attesa una manifestazione antirazzista con lo slogan "facciamoli scendere", a Roma vanno avanti gli interrogatori del Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che sta ascoltando alcuni funzionari del ministero dell'Interno, ma non il titolare del dicastero, Matteo Salvini, che si è detto ...

Salvini : «Diciotti - lavoro a una soluzione positiva». Ispettori del ministero a bordo : Mentre a bordo di nave Diciotti, ferma in porto a Catania con il suo carico di 150 migranti (in gran parte eritrei), arrivano gli Ispettori del ministero della Sanità, continuano a muoversi le...

Diciotti - via agli interrogatori al Viminale Salvini : «Verso una soluzione positiva» : Il pm ha ascoltato funzionari del ministero dell’Interno a piazzale Clodio, sede della Procura di Roma. Tra le ipotesi di reato c’è quella di sequestro di persona

Caso Diciotti - da Bruxelles nessuna soluzione e Salvini tira dritto : “Non scende nessuno” : nessuna soluzione è stata trovata oggi al vertice di Bruxelles per i 150 migranti bloccati su nave Diciotti. Il presidente del Consiglio Conte: "L'Europa non è riuscita a battere un colpo in direzione dei principi di solidarietà e di responsabilità che pure vengono costantemente declamati quali valori fondamentali. Ne trarremo le conseguenze".Continua a leggere

Diciotti - Boschi : "Impensabile che da 4 giorni non si trovi soluzione" : "In Parlamento chiederemo che il Governo riferisca su quelle che sono le sue responsabilità: Non è pensabile che non si trovi una soluzione dopo quattro giorni in cui una nave è ferma in un porto ...